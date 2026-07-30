सावन मास का महत्व:भोलेनाथ की कृपा से हर बाधा का समाधान

सावन का मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और सम्पूर्ण हिंदू पंचांग में इसे सबसे पवित्र एवं फलदायी महीना माना गया है. ऐसी मान्यता है कि इसी मास में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कि याऔर सृष्टि की रक्षा की,जिससे वे‘नीलकंठ’कहलाए. तभी से देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने हेतु जलअर्पित किया और यही परंपरा आज भी जलाभिषेक के रूप में निभाई जाती है. सावन में शिव की आराधना का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अिधक माना गया है. यह मास केवल पूजा-अचर्ना का नहीं,बिल्क आत्मशुद्धि,संकल्प और जीवन की समस्याओं के समाधान का अवसर है.
जिन जातकों का स्वास्थ्य निरंतर अस्थिर रहता है,बार-बार बीमारियां घेर लेती हैं अथवा जिनकी कुंडली में रोग-कारक ग्रह प्रबल हैं,उनके लिए सावन का सोमवार अत्यंत प्रभावशाली होता है. प्रातःकाल स्नान केपश्चात शिवलिंग पर जल,कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें. “ॐनमःिशवाय” तथा महामृत्युंजय मंत्र—“ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगिन्धं पुष्टिवधर्नम्”— का यथासंभव जाप करें.महामृत्युंजय मंत्र कोआरोग्य,दीघार्यु एवं अकालमृत्यु के भय से मुक्ति का सवर्श्रेष्ठ साधन माना गया है.साथ ही रुद्राक्ष धारण करने से मन और शरीर दोनों में स्थिरता आती है.
पारिवारिक कलह,दांपत्य जीवन में तनाव अथवा मित्रों-संबंधियों से बिगड़ते रिश्ते जीवन की ऊजा को क्षीण कर देते हैं. शिव और पावर्ती का युगल स्वरूप आदर्श संबंध का प्रतीक है. सावन में पति-पत्नी को मिलकर शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिएए तथा गौरी-शंकर की आराधना करनी चाहिए. सोमवार को सफेद पुष्प और चंदन अर्पित करने से घर में प्रेम,समझ और शांति का वातावरण बनता है. मन में क्षमा और सहनशीलता का भाव जगाना ही शिव की सच्ची उपासना है, जो बिखरते संबंधों को पुनः जोड़ देती है.
विवाह में विलंब अथवा योग्य वर-वधू का न मिलना आज अनेक परिवारों की चिंता है.सावन में कन्याओं द्वारा सोलह सोमवार का व्रत तथा शिव-पार्वती की पूजा शीघ्र एवं सुयोग्य विवाह का प्रबल योग बनाती है. ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने स्वयं कठोर तप कर भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त किया था,इसलिए उनकी आराधना से मंगल दोष व विवाह मेंआने वाली अन्य बाधाएं शांत होती हैं. शिवलिंग पर जलमें हल्दी मिलाकर अर्पित करना और गुरुवार को केसर का तिलक लगाना भी शुभ फलदायी माना गया है.
धन के आगमन में रुकावट,व्यापार में हानि अथवा निरंतर आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए सावन नई समृद्धि का द्वार खोल सकता है. शिव के साथ माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्मरण करें. सोमवार को शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करते हुए मन को स्थिर रखें. घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा)को स्वच्छ एवं व्यविस्थत रखना वास्तु की दृष्टि से धन-वृद्धि में सहायक होता है. सच्चे मन से किया गया दान भी लक्ष्मी को स्थायी करता है.
यदि घर या मन में नकारात्मकता,भय अथवा बुरे स्वप्न बने रहते हैं,तो सावन में रुद्राभिषेक सबसे प्रभावशाली उपाय है. भगवान शिव संहारक होने के साथ-साथ समस्त बुराइयों के नाशक भी हैं. घर में नियमित रूप से गूगल,कपूर व धूप जलाएं और संध्या के समय शिव की आरती करें. शिव मंत्रों का उच्चारण वातावरण को शुद्ध कर देता है और भीतरी भय को समाप्त कर आत्मिवश्वास जगाता है.तुलसी व बेल के पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं.
ऋण के बोझ से दबे व्यक्ति के लिए सावन में ऋणमुक्तेश्वर महादेव कीउपासना विशेष फलदायी बताई गई है. मंगलवार तथा सोमवार को शिवलिंग पर लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करें एवं “ॐ ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः”का जाप करें.साथ ही व्यय पर नियंत्रण,ईमानदारी और संयम का पालन आवश्यक है,क्योंकि शिव कृपा उन्हीं पर बरसती है जो अपने कम र्में शुद्ध रहते हैं.धैर्य के साथ की गई साधना धीरे-धीरे ऋण के चक्र को समाप्त कर देती है.
अदालती मामलों,संपत्ति विवाद अथवा किसी भी प्रकार के कानूनी उलझाव में फंसे व्यक्तियों को सावन में शिव की शरण लेनी चाहिए. भगवान शिव न्याय एवं सत्य के रक्षक हैं. महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा शनि व राहु-केतु से संबंधित दोषों के शमन हेतु शिवाभिषेक करना विवादों को शांत करने में सहायक होता है. सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए की गई प्रार्थना
विजय का पथ प्रशस्त करती है.
सावन केवल भौतिक समस्याओं के समाधानका ही नहीं,अपितु आध्यात्मिक जागरण का भी मास है.भगवान शिव योग,ध्यान और वैराग्य के आदि गुरु हैं.इस पवित्र मास में मौन,संयम,सात्विक आहार और नियमित ध्यान से साधक की चेतना ऊंची उठती है. “ॐ” के नाद का ध्यान तथा शिव के आदियोगी स्वरूप का चिंतन मन को असीम शांति और आत्मबल प्रदान करता है. जो व्यक्ति इस मास में अपनी इंद्रियों को संयिमत करता है,वह भीतर से रूपांतिरत होकर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है.
भगवान शिव ‘भोलेनाथ’इसिलए कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी-सी भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं. उन्हें न बड़े आडंबर की आवश्यकता है,न महंगे उपहारों की —केवल एक लोटा जल,एक बेलपत्र और सच्चे हृदय की पुकार ही उन्हें द्रवित कर देती है. सावन में की गई सरल,निष्काम भक्ति जीवन की हर बाधा को दूर करने की सामर्थ्य रखती है.
इस पावन मास में मन,वचन और कर्मकी पवित्रता बनाए रखें,नियमित रूप से शिव का स्मरण करें और अपने भीतर करुणा व सेवा का भाव जगाएं. जब भक्ति सच्ची हो,तो स्वयं महादेव अपने भक्त के समस्त कष्ट हर लेते हैं और उसके जीवन को सुख,समृद्धि एवं शांति से भर देते हैं.
हर हर महादेव!
यह लेख आस्था एवं पारपंरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है.गंभीर स्वास्थ्य,कानूनी अथवा आर्थिक विषयों में संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.