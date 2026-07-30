सावन मास का महत्व:भोलेनाथ की कृपा से हर बाधा का समाधान

भगवान शिव ‘भोलेनाथ’इसिलए कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी-सी भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं. उन्हें न बड़े आडंबर की आवश्यकता है,न महंगे उपहारों की —केवल एक लोटा जल,एक बेलपत्र और सच्चे हृदय की पुकार ही उन्हें द्रवित कर देती है. सावन में की गई सरल,निष्काम भक्ति जीवन की हर बाधा को दूर करने की सामर्थ्य रखती है.

इस पावन मास में मन,वचन और कर्मकी पवित्रता बनाए रखें,नियमित रूप से शिव का स्मरण करें और अपने भीतर करुणा व सेवा का भाव जगाएं. जब भक्ति सच्ची हो,तो स्वयं महादेव अपने भक्त के समस्त कष्ट हर लेते हैं और उसके जीवन को सुख,समृद्धि एवं शांति से भर देते हैं.

हर हर महादेव!