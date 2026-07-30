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सावन मास का महत्व:भोलेनाथ की कृपा से हर बाधा का समाधान

सावन का मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और सम्पूर्ण हिंदू पंचांग में इसे सबसे पवित्र एवं फलदायी महीना माना गया है. ऐसी मान्यता है कि इसी मास में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कि याऔर सृष्टि की रक्षा की,जिससे वे‘नीलकंठ’कहलाए. तभी से देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने हेतु जलअर्पित किया और यही परंपरा आज भी जलाभिषेक के रूप में निभाई जाती है. सावन में शिव की आराधना का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अिधक माना गया है. यह मास केवल पूजा-अचर्ना का नहीं,बिल्क आत्मशुद्धि,संकल्प और जीवन की समस्याओं के समाधान का अवसर है.

Edited ByZee News Desk
Published: Jul 30, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:47 PM IST
सावन मास का महत्व:भोलेनाथ की कृपा से हर बाधा का समाधान

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