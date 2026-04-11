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Hindi Newsधर्मBrahma Muhurat: यूं ही नहीं खुलती है अचानक ब्रह्म मुहूर्त में नींद! मिलते हैं ये 3 बड़े संकेत, कभी ना करें नजरअंदाज

Brahma Muhurat: यूं ही नहीं खुलती है अचानक ब्रह्म मुहूर्त में नींद! मिलते हैं ये 3 बड़े संकेत, कभी ना करें नजरअंदाज

Brahma Muhurat Auspicious Sign: शास्त्रों के मुताबिक, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत शक्ति होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान वातावरण में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यही वजह है कि घर के बड़े-बुजुर्ग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह देते हैं. कई बार ब्रह्म में अचानक नींद खुल जाती है लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अचानक नींद खुलना किस बात का संकेत हो सकता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:15 PM IST
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Brahma Muhurat: यूं ही नहीं खुलती है अचानक ब्रह्म मुहूर्त में नींद! मिलते हैं ये 3 बड़े संकेत, कभी ना करें नजरअंदाज

Brahma Muhurat Sign: ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवी-देवताओं की सबसे अधिक कृपा प्राप्त होती है. यही वजह है कि आज भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक पूजा-पाठ करते हैं. मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है. इसलिए इस दौरान पूजा-पाठ करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है. इस समय देवी-देवताओं और पूर्वजों के निमित्ति जो भी काम किए जाते हैं, इसमें शत प्रतिशत सफलता मिलता है. काल गणना के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग ढेड़ घंटा पहले शुरू होता है. आमतौर पर यह समय सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक रहता है. हालांकि, सूर्योदय के समय के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकता है. शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है. कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अचानक नींद खुल जाती है. लेकिन, कई बार लोग इसका संकेत नहीं समझ पाते, इसलिए शुभ फल से भी वंचित रह जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में अचानक नींद खुलना किस बात का संकेत हो सकता है और इस दौरान क्या करना सबसे शुभ होता है.

 

ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का संकेत

ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण सबसे अधिक पवित्र और शांत होता है. शास्त्रों के अनुसार, यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती हैं और स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं. इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है. यही वजह है कि पौराणिक काल से ही मंदिरों में पट खुलने और ऋषियों के ध्यान का समय यही निर्धारित है. ऐसे में अगर आपकी नींद इस समय खुल रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि सृष्टि आपको प्रभु के ध्यान के लिए आमंत्रित कर रही है. इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भाग्योदय का सुनहरा अवसर हो सकता है.

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पूर्व जन्म से जुड़े संकेत

धर्म शास्त्रों के मुताबिक, हर किसी की नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नहीं खुल सकती. अगर बिना किसी अलार्म या प्रयास के आपकी आंखें इस पवित्र मुहूर्त में खुल रही हैं, तो यह आपके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का परिणाम हो सकता है. इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके संचित पुण्य अब फल देने के लिए तैयार हैं और आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है.

देवी-देवताओं की कृपा का संकेत

शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियां विचरण करती हैं. इस समय जागने वाले व्यक्तियों को उन दैवीय शक्तियों का अदृश्य आशीर्वाद प्राप्त होता है. यह इस बात का प्रतीक है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं, जिन्हें प्रकृति खुद नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करने का अवसर दे रही है. 

ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना होता है शुभ

शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर होता है. ऐसे में आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो सबसे पहले आपको देवी-देवताओं का ध्यान करना चाहिए. यह समय मंत्र जाप के लिए बेहद शुभ माना गया है. ऐसे में आप इस दौरान इष्ट मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं. आप चाहें तो इस दौरान भगवान विष्णु और शिवजी के मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं. अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार 'ओम् नमः शिवाय' का ही जाप कर लें. ऐसा करने से देवी-देलताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी. 

यह भी पढ़ें: जेब में नहीं टिकता पैसा? इस बदलाव से रुक जाएगी फिजूलखर्ची! जानें लाल किताब के उपाय

पंचांग की गणना के अनुसार, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है. ऐसे में आप इस दौरान अपने इष्ट देव का स्मरण और उनके मंत्रों का जाप करें. यह समय मनोकामना की पूर्ति के लिए भी खास माना गया है. ऐसे में अगर आप किसी मनोकामना को रखकर देवी-देवताओं के नाम का स्मरण करें. ऐसा करने से इच्छित मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है.

शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व और लाभ बताया गया है. मान्यतानुसार, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद पुण्यदायी है. कहा जाता है कि नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मन-मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही नकारात्मकता दूर होने लगती है. 
 
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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