Advertisement
trendingNow12938969
Hindi Newsधर्म

कभी मिल जाए तुलसी से जुड़े ये संकेत, समझिए जल्द पलटने वाली है किस्मत, होगा कुछ बड़ा लाभ

Tulsi ke Sanket: हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. आइए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े कौन से संकेत शुभ माने गए हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी मिल जाए तुलसी से जुड़े ये संकेत, समझिए जल्द पलटने वाली है किस्मत, होगा कुछ बड़ा लाभ

Tulsi ke Shubh Sanket: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता है. तुलसी पूजा का महत्व देवी-देवताओं के साथ जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि रोजाना तुलसी में जल अर्पित करना और दीपक जलाना साधक पर माता लक्ष्मी की कृपा लाता है और घर में सुख-समृद्धि का वातावरण बनाता है. अगर आपके में मौजूद तुलसी के पौधे में किसी प्रकार के संकेत दिखाई दें, तो उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं  कि तुलसी से जुड़े कुछ खास संकेत. 

घर में तुलसी का हरा-भरा पौधा

यदि घर में तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा-भरा है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. यह दर्शाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है. इसके कारण धन-संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी का आध्यात्मिक महत्व

तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है. बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है. अगर आपके घर में तुलसी अपने आप उग आया है, तो यह एक सकारात्मक संकेत है कि आपके परिवार पर प्रभु श्रीहरि की कृपा बनी हुई है और आपके घर में सुख-समृद्धि आने वाली है.

यह भी पढ़ें: तुलसी के पास भूल से भी ना रखें ये चीजें, रुक जाएगी तरक्की, धन के लिए भटकना पड़ेगा दर-दर!

नकारात्मक संकेत

गर्मियों या सर्दियों में तुलसी का थोड़ा सूखना सामान्य है. लेकिन यदि पौधा अचानक से पूरी तरह से सूख जाए, तो इसे नेगेटिव एनर्जी का संकेत माना जाता है. ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है कि सूखी हुई तुलसी को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और देवी-देवताओं से क्षमायाचना करें. इससे घर पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है और दोष दूर होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
;