कभी मिल जाए तुलसी से जुड़े ये संकेत, समझिए जल्द पलटने वाली है किस्मत, होगा कुछ बड़ा लाभ

Tulsi ke Sanket: हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. आइए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े कौन से संकेत शुभ माने गए हैं.
Trending Photos
Tulsi ke Shubh Sanket: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता है. तुलसी पूजा का महत्व देवी-देवताओं के साथ जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि रोजाना तुलसी में जल अर्पित करना और दीपक जलाना साधक पर माता लक्ष्मी की कृपा लाता है और घर में सुख-समृद्धि का वातावरण बनाता है. अगर आपके में मौजूद तुलसी के पौधे में किसी प्रकार के संकेत दिखाई दें, तो उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े कुछ खास संकेत.
घर में तुलसी का हरा-भरा पौधा
यदि घर में तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा-भरा है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. यह दर्शाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है. इसके कारण धन-संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है.
तुलसी का आध्यात्मिक महत्व
तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है. बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है. अगर आपके घर में तुलसी अपने आप उग आया है, तो यह एक सकारात्मक संकेत है कि आपके परिवार पर प्रभु श्रीहरि की कृपा बनी हुई है और आपके घर में सुख-समृद्धि आने वाली है.
यह भी पढ़ें: तुलसी के पास भूल से भी ना रखें ये चीजें, रुक जाएगी तरक्की, धन के लिए भटकना पड़ेगा दर-दर!
नकारात्मक संकेत
गर्मियों या सर्दियों में तुलसी का थोड़ा सूखना सामान्य है. लेकिन यदि पौधा अचानक से पूरी तरह से सूख जाए, तो इसे नेगेटिव एनर्जी का संकेत माना जाता है. ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है कि सूखी हुई तुलसी को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और देवी-देवताओं से क्षमायाचना करें. इससे घर पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है और दोष दूर होते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.