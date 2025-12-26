Sikh Festivals 2026 Calender: सिख धर्म दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा धर्म है. यह धर्म एकता-भाईचारे के अलावा मानवसेवा का अहम संदेश देता है. पूरी दुनिया में सिख समुदाय के लोग अपने सेवाभाव के लिए जाने जाते हैं. चाहे आपदाएं आएं या कोई दुर्घटना हो या कोविड महामारी हो या गरीबों के लिए रोजाना चलाए जाने वाले लंगर हों. सिख धर्म के अनुयायी ऐसे हर मुश्किल समय में ग्राउंड जीरो पर सेवा करते हुए दुनिया भर में दिखाई दे जाते हैं.

ओंकार - ईश्‍वर एक है

साथ ही सिख धर्म ओंकार की मान्यता पर आधारित है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है. सिख धर्म के कई महत्‍वपूर्ण पर्व-त्‍योहार हैं. पहले विक्रम संवत (विक्रमी कैलेंडर) के अनुसार ही सिख धर्म के त्‍योहार मनाए जाते थे लेकिन इससे दुनिया भर के सिखों में त्‍योहारों की तारीख को लेकर गड़बड़ी हो जाती थी. तब सिख त्‍योहारों की तारीखों को एकरूपता देने के लिए साल 2003 से नानकशाही कैलेंडर को औपचारिक रूप से अपनाया गया. यहां देखिए साल 2026 के सभी सिख त्‍योहारों और उनकी तारीखों की लिस्‍ट.

जनवरी 2026 पर्व

13 जनवरी 2026 (मंगलवार): लोहड़ी

31 जनवरी 2026 (शनिवार): गुरु हर राय जयंती

मार्च 2026 पर्व

4 मार्च 2026 (बुधवार): होला मोहल्ला की शुरुआत

6 मार्च 2026 (शुक्रवार): होला मोहल्ला का समापन

17 मार्च 2026 (मंगलवार): गुरु हर राय गुरुगद्दी

19 मार्च 2026 (गुरुवार): गुरु अमर दास गुरुगद्दी

22 मार्च 2026 (रविवार): गुरु अंगद देव ज्योति जोत

23 मार्च 2026 (सोमवार): गुरु हरगोबिंद सिंह ज्योति जोत

अप्रैल 2026 पर्व

1 अप्रैल 2026 (बुधवार): गुरु हरकृष्ण सिंह ज्योति जोत

1 अप्रैल 2026 (बुधवार): गुरु तेग बहादुर गुरुगद्दी

7 अप्रैल 2026 (मंगलवार): गुरु तेग बहादुर जयंती

9 अप्रैल 2026 (गुरुवार): गुरु अर्जन देव जयंती

14 अप्रैल 2026 (मंगलवार): बैसाखी

18 अप्रैल 2026 (शनिवार): गुरु अंगद देव जयंती

30 अप्रैल 2026 (गुरुवार): गुरु अमर दास जयंती

मई 2026 पर्व

10 मई 2026 (रविवार): गुरु हरगोबिंद सिंह गुरुगद्दी

जून 2026 पर्व

18 जून 2026 (गुरुवार): गुरु अर्जन देव ज्योति जोत

30 जून 2026 (मंगलवार): गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती

अगस्त 2026 पर्व

7 अगस्त 2026 (शुक्रवार): गुरु हरकृष्ण सिंह जयंती

सितंबर 2026 पर्व

12 सितंबर 2026 (शनिवार): गुरु ग्रंथ साहिब जयंती

13 सितंबर 2026 (रविवार): गुरु अर्जन देव गुरुगद्दी

14 सितंबर 2026 (सोमवार): गुरु राम दास ज्योति जोत

24 सितंबर 2026 (गुरुवार): गुरु राम दास गुरुगद्दी

26 सितंबर 2026 (शनिवार): गुरु अमर दास ज्योति जोत

अक्टूबर 2026 पर्व

1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार): गुरु अंगद देव गुरुगद्दी

5 अक्टूबर 2026 (सोमवार): गुरु नानक देव ज्योति जोत

27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार): गुरु राम दास जयंती

नवंबर 2026 पर्व

3 नवंबर 2026 (मंगलवार): गुरु हरकृष्ण सिंह गुरुगद्दी

3 नवंबर 2026 (मंगलवार): गुरु हर राय ज्योति जोत

11 नवंबर 2026 (बुधवार): गुरु ग्रंथ साहिब गुरुगद्दी

14 नवंबर 2026 (शनिवार): गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत

24 नवंबर 2026 (मंगलवार): गुरु नानक देव जयंती

दिसंबर 2026 पर्व

12 दिसंबर 2026 (शनिवार): गुरु गोबिंद सिंह गुरुगद्दी

14 दिसंबर 2026 (सोमवार): गुरु तेग बहादुर ज्योति जोत

