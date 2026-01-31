Advertisement
Hindi Newsधर्मSilver Tips: हर किसी के लिए शुभ नहीं है चांदी! जानें किन राशि वालों के लिए सिल्वर है वरदान और किन्हें हो सकता है नुकसान

Silver Tips: हर किसी के लिए शुभ नहीं है चांदी! जानें किन राशि वालों के लिए सिल्वर है वरदान और किन्हें हो सकता है नुकसान

Silver Astro Tips: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चांदी को मन, माता और मानसिक शांति का कारक माना गया है. इस धातु को धारण करने के लिए शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि चांदी किन राशि वालों को धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को पहनने से बचना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:38 PM IST
Silver Tips: हर किसी के लिए शुभ नहीं है चांदी! जानें किन राशि वालों के लिए सिल्वर है वरदान और किन्हें हो सकता है नुकसान

Silver Astro Tips: हिंदू धर्म में चांदी को न सिर्फ एक कीमती आभूषण माना गया है, बल्कि अध्यात्म और ज्योतिष में इसका स्थान बेहद पवित्र है. शास्त्रों के अनुसार, प्रत्येक धातु का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है और चांदी सीधे तौर पर चंद्रमा तथा शुक्र ग्रह को प्रभावित करती है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक शांति और शीतलता का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र वैभव और भौतिक सुखों के स्वामी हैं. ऐसे में जब कुंडली का चंद्र कमजोर या फिर शुक्र ग्रह की दशा होती है तो चांदी की अंगूठी या कड़ा पहनने की सलाह दी जाती है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि चांदी हर किसी के लिए शुभ नहीं होती. ऐसे में आइए जानते हैं कि चांदी किन राशि वालों के लिए वरदान होती है और यह किन राशि के जातकों को नुकसान पहुंचा सकती है और इसे धारण करने के नियम क्या हैं.

चांदी पहनने के फायदे

चांदी सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है. चंद्रमा मन का स्वामी है. ऐसे में चांदी पहनने से मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और स्वभाव में सौम्यता आती है. कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की अशुभ स्थिति होने पर चांदी धारण करना एक अचूक उपाय माना गया है. शुक्र ग्रह को मजबूत कर चांदी धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने में सहायक होता है. इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. आयुर्वेद के अनुसार, चांदी शरीर में पित्त दोष को संतुलित करती है और पाचन तंत्र को भी लाभ पहुंचाती है.

चांदी धारण करने के नियम

चांदी ठंढ़ा होती है, लेकिन इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए चांदी पहनना विशेष रूप से भाग्यशाली होता है. शास्त्रों के अनुसार, पुरुषों को दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए. अगर आप अंगूठी पहनना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन सबसे छोटी उंगली में इसे धारण करना मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छा है. चांदी पहनने के लिए सोमवार (चंद्रमा का दिन) और शुक्रवार (शुक्र का दिन) सबसे उपयुक्त माने गए हैं. ध्यान रहे- चांदी को कभी भी शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए. साथ ही, अपनी पहनी हुई अंगूठी या कड़ा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को न दें. इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

शुद्धिकरण और धारण करने की विधि

बाजार से लाई गई चांदी को सीधे पहनने के बजाय उसे सिद्ध करना जरूरी होता है. ऐसे में शुद्धिकरण के लिए एक कटोरी में शुद्ध गाय का कच्चा दूध लें और उसमें चांदी की अंगूठी या छल्ला डाल दें. इसके बाद भगवान शिव और चंद्र देव का ध्यान करते हुए ‘ॐ सोमाय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें. याद रहे कि इसे धारण करने के लिए सूर्योदय से लेकर दोपहर तक का समय सबसे शुभ माना जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

