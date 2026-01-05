Siddhivinayak Temple Mumbai : मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का गर्भगृह और मूल प्रतिमा के दर्शन कुछ दिनों के लिए भक्‍तों के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान मंदिर आने वाले भक्‍त बाहर मूल प्रतिमा की प्रतिकृति के ही दर्शन कर पाएंगे. ऐसा मंदिर के वार्षिक सिंदूर लेपन समारोह के कारण होगा. भगवान सिद्धिविनायक की मूल प्रतिमा में सिंदूर लेपन की रस्‍म 7 जनवरी से 11 जनवरी तक पांच दिनों तक चलेगी. जिससे इस दौरान भक्‍तों को मूल प्रतिमा के दर्शन नहीं हो पाएंगे.

मूर्ति को लगाया जाता है सिंदूर

हर साल माघ महीने में गणेश जयंती से पहले सिंदूर लेपन की रस्‍म सिद्धिविनायक मंदिर में निभाई जाती है. सिंदूर लेपन समारोह 5 दिन तक चलता है. इस दौरान सिद्धिविनायक की प्रतिमा को सिंदूर लगाया जाता है और विशेष पूजा-अनुष्‍ठान होते हैं. इस साल 7 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक सिंदूर लेपन चलेगा. इसके बाद 12 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे के बाद दर्शन के लिए फिर से गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा.

रोजाना होगी आरती पूजा

इस दौरान सिद्धिविनायक मंदिर में रोज की तरह आरती-पूजन कार्य जारी रहेंगे. वहीं मंदिर आने वाले श्रद्धालु इस मूर्ति की प्रतिकृति के दर्शन कर सकते हैं. सिंदूर लेपन की रस्‍म गणेश जी को प्रसन्न करने और शुभता लाने के लिए की जाती है. यहां भक्‍त आकर सिंदूर अर्पित करते हैं और गणपति बप्‍पा से आरोग्य व सुख-समृद्धि देने की कामना करते हैं. इस दौरान मंदिर में विशेष सजावट भी की जाती है. वहीं सिंदूर लेपन के बाद जब गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खुलता है तो भक्‍तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ती है.

बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के प्रभादेवी में स्थित एक प्रसिद्ध गणपति मंदिर है. इस मंदिर में भगवान गणेश की दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली प्रतिमा स्थापित है. जिसे लेकर मान्‍यता है कि इसके दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. इसलिए इस मंदिर में देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. साथ ही तमाम सेलिब्रिटीज यहां अक्‍सर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनमें अमिताभ बच्‍चन, सचिन तेंदुलकर और अंबानी परिवार शामिल है. साथ ही इस मंदिर की गिनती देश के सबसे अमीर मंदिरों में होती है.