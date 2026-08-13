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Singh Sankranti 2026: हमेशा अपमानित होना कमजोर सूर्य की है निशानी, सिंह संक्रांति पर कर लें ये 4 काम तो बढ़ने लगेगा समाज में दबदबा!

Singh Sankranti 2026 Ke Niyam: इस साल 17 अगस्त को सिंह संक्रांति हो रहा है. इस मौके पर सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं. आइए इन उपायों के बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 13, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:30 PM IST
Singh Sankranti 2026: हमेशा अपमानित होना कमजोर सूर्य की है निशानी, सिंह संक्रांति पर कर लें ये 4 काम तो बढ़ने लगेगा समाज में दबदबा!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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