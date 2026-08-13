/Singh Sankranti 2026: हमेशा अपमानित होना कमजोर सूर्य की है निशानी, सिंह संक्रांति पर कर लें ये 4 काम तो बढ़ने लगेगा समाज में दबदबा!

Singh Sankranti 2026 Remedies: इस साल 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं. जिसे सिंह संक्रांति कहा जाएगा. सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो इसे उस राशि की संक्रांति कहते हैं. इस बार की सिंह संक्रांति अति शुभ होने वाली है. इस शुभ दिन पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो सकती है. अगर बार-बार अपमान हो रहा है तो सूर्य को मजबूत करने के उपायों के बारे में आइए जान लें.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य जब तुला राशि में होता है तो नीच स्थिति में होता है. सूर्य अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अशुभ भाव में स्थित हो और छाया ग्रह राहु-केतु के प्रभाव में हो तो इसकी सकारात्मकता कम हो जाती है. हालांकि कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है ये जानने के लिए उसकी दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखना होगा. सूर्य जब कमजोर होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है, सम्मान नहीं मिलता, सरकारी कार्यों में लगातार रुकावटें आती है, पिता से मतभेद बढ़ने लगता है, बार-बार थकान महसूस होता है और करियर में अस्थिरता बनी रहती है. आंखों में कमजोरी और हड्डियों में दर्द बना रहता है.
शास्त्रों में सूर्यदेव को अर्घ्य देने को एक बहुत प्रभावशाली उपाय माना गया है. सूर्य देव को मजबूत करने के लिए सिंह संक्रांति पर तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें. सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और फिर तांबे के लोटे में साफ जल, दूर्वा डालकर, लाल फूल अक्षत और लाल चंदन मिलाएं. इसके बाद सूर्योदय होने पर सूर्य देव को जल चढ़ा दें. इस उपाय से सूर्य मजबूत होगा और सेहत संबंधी दिक्कतें दूर होंगी.
सिंह संक्राति पर सूर्य देव की पूजा करें. इसके बाद सूर्य चालीसा और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें. इससे सूर्य देव की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है. सूर्य देव के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं - 1. ॐ सूर्यनारायणायः नमः।, 2. ऊँ घृणि सूर्याय नमः. इन मंत्रों के जाप से सरकारी कार्य संपन्न होने लगते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंह संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करें और विशेष खानपान का ही सेवन करें और कुछ चीजों का सेवन न करें. सिंह संक्रांति पर दूध, दलिया, गेहूं की रोटी आदि का सेवन करें. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए सिंह संक्रांति पर नमक का सेवन न करें.
सिंह संक्राति पर सूर्य की प्रतिकूल दशा को अनुकाल करने के लिए पहले सूर्य देव की पूजा करें. इसके बाद माणिक्य रत्न धारण को धारण करें. हालांकि इस रत्न को धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर ले लें. यह रत्न सूर्य देव का है जिसके धारण करने से आत्मविश्वास और स्वास्थ्य अच्छा रहता है. सूर्य की स्थिति मजबूत होती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)