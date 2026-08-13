/Singh Sankranti 2026: हमेशा अपमानित होना कमजोर सूर्य की है निशानी, सिंह संक्रांति पर कर लें ये 4 काम तो बढ़ने लगेगा समाज में दबदबा!

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य जब तुला राशि में होता है तो नीच स्थिति में होता है. सूर्य अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अशुभ भाव में स्थित हो और छाया ग्रह राहु-केतु के प्रभाव में हो तो इसकी सकारात्मकता कम हो जाती है. हालांकि कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है ये जानने के लिए उसकी दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखना होगा. सूर्य जब कमजोर होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है, सम्मान नहीं मिलता, सरकारी कार्यों में लगातार रुकावटें आती है, पिता से मतभेद बढ़ने लगता है, बार-बार थकान महसूस होता है और करियर में अस्थिरता बनी रहती है. आंखों में कमजोरी और हड्डियों में दर्द बना रहता है.