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Singh Sankranti 2026: सिंह संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन दो मंत्रों का करें जाप, नोट कर लें महापुण्य काल और दान सामग्री

Singh Sankranti Kab Hai: इस साल 17 अगस्त 2026 को सिंह संक्रांति है. सूर्य इस दिन अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और महापुण्य काल क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 16, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:16 PM IST
Singh Sankranti 2026: सिंह संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन दो मंत्रों का करें जाप, नोट कर लें महापुण्य काल और दान सामग्री
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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