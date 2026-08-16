/Singh Sankranti 2026: सिंह संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन दो मंत्रों का करें जाप, नोट कर लें महापुण्य काल और दान सामग्री

कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है या सम्मान की हानि हो रही है, पिता के साथ संबंध बिगड़ने लगे हैं और शारीरक रूप से बीमार रहते हैं तो आपको सिंह संक्रांति पर सूर्य देव के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. मंत्र है- 'ॐ सूर्याय नमः' या ' घृणि सूर्याय नमः'. इन मंत्रों का जाप 108 बार अवश्य करें. इससे मानसिक शांति मिलती है और करियर के क्षेत्र में अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं. इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं. ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और सम्मान, स्वास्थ्य लाभ से लेकर सरकारी क्यों की सिद्धि के रास्ते खुलेंगे.