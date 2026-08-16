/Singh Sankranti 2026: सिंह संक्रांति पर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन दो मंत्रों का करें जाप, नोट कर लें महापुण्य काल और दान सामग्री

Singh Sankranti 2026 Date: हिंदू धर्म में ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना विशेष महत्व रखता है. 17 अगस्त 2026 को हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे उस राशि की संक्रांति कहते हैं. आइए जानें सिंह संक्रांति पर अर्घ्य कब दें, इस दिन किन मंत्रों का जाप करें और किन सामग्रियों का दान करें ताकि सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सके.
सिंह संक्रांति का दिन सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्ति का होता है. इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और फिर सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें. सिंह संक्रांति पर स्नान-ध्यान करने, सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने और दान करने से शारीरिक कष्टों का नाश होता है. जल में कुमकुम, रोली और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.
इस साल 17 अगस्त को सुबह 08:03 बजे सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं, सूर्य देव को सूर्यदय के समय अर्घ्य दिया जाता है ऐसे में 04:24 बजे से लेकर सुबह 05:08 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होगा. ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को प्रणाम करें और फिर अर्घ्य दें. सिंह संक्रांति का पुण्य काल मुहूर्त- सुबह 05:51 बजे से लेकर सुबह 08:04 बजे तक होगा. सिंह संक्रांति महा पुण्य काल - 05:52 बजे से लेकर सुबह 08:04 बजे तक होगा.
कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है या सम्मान की हानि हो रही है, पिता के साथ संबंध बिगड़ने लगे हैं और शारीरक रूप से बीमार रहते हैं तो आपको सिंह संक्रांति पर सूर्य देव के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. मंत्र है- 'ॐ सूर्याय नमः' या ' घृणि सूर्याय नमः'. इन मंत्रों का जाप 108 बार अवश्य करें. इससे मानसिक शांति मिलती है और करियर के क्षेत्र में अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं. इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं. ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और सम्मान, स्वास्थ्य लाभ से लेकर सरकारी क्यों की सिद्धि के रास्ते खुलेंगे.
सिंह संक्रांति पर सूर्य देव से जुड़े कुछ विशेष वस्तुओं का दान कर सकते हैं. जैसे- गेंहू, गुड़, लाल, तांबे के बर्तन या नारंगी रंग के वस्त्रों के दान को शुभ बताया गया है. सिंह संक्रांति के मौके पर अन्न और जल का दान करने को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है. इन सामग्रियों के दान से मानसिक सुकून मिल पाता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)