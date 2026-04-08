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Hindi Newsधर्मSita Navami 2026: सीता नवमी के दिन इस जगहों पर जलाएं दीया, घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन, बढ़ेगी धन-दौलत

Sita Navami 2026: सीता नवमी के दिन इस जगहों पर जलाएं दीया, घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन, बढ़ेगी धन-दौलत

Sita Navami 2026 Diya Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सीता नवमी 25 अप्रैल को पड़ रही है. मान्यता है कि इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था. इसलिए इस दिन विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार सीता नवमी के दिन किन जगहों पर दीया जलाने से सुख-समृद्धि और धन दौलत में विद्धि होगी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:27 PM IST
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Sita Navami 2026: सीता नवमी के दिन इस जगहों पर जलाएं दीया, घर में होगा मां लक्ष्मी का आगमन, बढ़ेगी धन-दौलत

Sita Navami 2026: सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, हर साल वैशाख शुक्ल नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है. पौराणिक मान्यता है कि इसी तिथि में माता सीता का प्राकट्य हुआ था. यही वजह है कि इसे लोग जानकी जयंती के रूप में भी मनाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, सीता नवमी के दिन विधि-विधान से माता जानकी की पूजा-अर्चना करने से जीवन में शुभता का संचार होता है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल सीता नवमी 25 अप्रैल को मनाई जाएगी. सीता नवमी पर आमतौर पर लोग व्रत रखकर घर में पूजा-पाठ समेत अन्य प्रकार के मांगलिक अनुष्ठान करते हैं. कहा जाता है कि अगर इस दिन कुछ जगहों पर माता सीता के निमित्त दीये जलाए जाएं तो, धन-दौलत और सुख-समृद्धि में बरकत होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सीता नवमी के दिन किन जगहों पर दीया जलाना शुभ और मंगलकारी रहेगा.

सीता नवमी 2026 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि इस साल 24 अप्रैल को शाम 7 बजकर 21 मिनट से शुरू होगी. वहीं, इस तिथि की समाप्ति 25 अप्रैल को शाम 6 बजकर 27 मिनट पर होगी. जबकि, इस दिन माता सीता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 58 मिनट से दोपहर 1 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. 

सीता नवमी पर इन जगहों पर जलाएं दीया

राम दरबार के सामने- सीता नवमी पर अपने घर के पूजा स्थल में राम दरबार की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं. यह दीपक आपके परिवार के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है. इसके अलावा, माता जानकी के निमित्त घर के आंगन में 9 या 11 दीपक जलाना भी अत्यंत फलदायी माना गया है.

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मुख्य द्वार पर- सीता नवमी पर शाम के समय घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ है. मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल के दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर हो. ऐसा करने से घर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुख-शांति बनी रहती है.

तुलसी के नजदीक- शास्त्रों में मां सीता को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. ऐसे में सीता नवमी पर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर की आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं. ध्यान रहे कि दीपक जलाने से पहले तुलसी के आसपास की जगह को साफ-सुथरा कर लें.

यह भी पढ़ें: सीता नवमी कब है? जानें डेट, शुभ मुहूर्त और दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए विशेष उपाय

ईशान कोण में- वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) को देवताओं का स्थान माना जाता है. इसलिए सीता नवमी के शुभ अवसर पर इस दिशा में एक दीया जरूर जलाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से घर की उन्नति के द्वार खुलते हैं. इसके अलावा आप अपनी छत या बालकनी में भी दीये जलाकर माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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