Sita Navami 2026: सीता नवमी कब है? जानें डेट, शुभ मुहूर्त और दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए विशेष उपाय

Sita Navami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता सीता का जन्म इसी तिथि को पुष्य नक्षत्र में हुआ था. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख शुक्ल नवमी 25 अप्रैल को पड़ रही है. ऐसे में इस बार सीता नवमी 25 अप्रैल को ही मनाई जाएगी. परंपरा के अनुसार, सीता नवमी के दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर विधि-विधान से माता सीता की पूजा-अर्चना करती हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से उनकी पूजा करने पर दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सीता नवमी पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन-कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन क्या करना शुभ रहेगा.

सीता नवमी 2026 डेट, पूजा-मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 24 अप्रैल को शाम 7 बजकर 21 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 25 अप्रैल को शाम 6 बजकर 27 मिनट पर होगी. चूंकि, व्रत के लिए उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए इस साल 25 अप्रैल को ही सीता नवमी मनाई जाएगी. इसके अलावा इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 27 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 1 मिनट तक रहेगा.

सीता नवमी 2026 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म महूर्त- सीता नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगा.

अभिजित मुहूर्त- सीता नवमी पर अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से 1 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.

विजय मुहूर्त- इस दिन विजय मुहूर्त का शुभ संयोग दोपहर 2 बजकर 52 मिनट से 3 बजकर 43 मिनट तक रहेगा.

अमृत काल- सीता नवमी के अमृत काल का मुहूर्त शाम 6 बजकर 29 मिनट से रात 8 बजकर 4 मिनट तक रहेगा.

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सीता नवमी 2026 के उपाय

जानकी स्तोत्र का करें पाठ- सीता नवमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और पूजा स्थान पर मां सीता की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद वहीं बैठकर जानकी स्तोत्र का पाठ करें. मान्यता है कि सीता नवमी पर इस स्तोत्र का पाठ करने से कष्ट दूर होते हैं और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

सीता नवमी पर पहनें पीले रंग के वस्त्र- परंपरानुसार, सीता नवमी पर सुबह स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ होता है. इसके अलावा इस दिन माता और प्रभु श्रीराम को भी इस रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए. इतना ही नहीं, इस दिन माता सीता और श्रीराम को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करने चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

सिंदूर के इस उपाय से दांपत्य जीवन रहेगा खुशहाल- वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और समृद्धि के लिए भी सीता नवमी बेहद खास है. ऐसे में इस दिन माता सीता और प्रभु श्रीराम की एकसाथ पूजा करें. साथ ही इस दौरान उनके माथे पर 7 बार सिंदूर चढ़ाएं और फिर अपने मस्तक पर भी उस सिंदूर को लगाएं. मान्यतानुसार, सीता नवमी पर ऐसा करने से दांपत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होते हैं.

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अर्पित करें श्रृंगार की वस्तुएं- सीता नवमी पर विवाहित महिलाएं माता सीता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं. साथ ही विधि-विधान से उनकी पूजा भी करती हैं. इसलिए आप भी इस दिन सुहागिन महिलाओं के बीच श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें. मान्यता है कि सीता नवमी पर इस उपाय को करने से घर की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. इसके अलावा यह उपाय सुख-समृद्धि के लिए भी खास माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)