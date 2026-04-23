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सीता नवमी किस तारीख को है, 24 या 25 अप्रैल? तारीख के साथ पूजा मुहूर्त भी जानें

Sita Navami 2026: सीता नवमी के दिन माता सीता धरती से प्रकट हुईं थीं. साल 2026 में सीता नवमी व्रत कब रखा जाएगा. जानें तारीख और पूजा मुहूर्त.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:02 PM IST
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सीता नवमी किस तारीख को है, 24 या 25 अप्रैल? तारीख के साथ पूजा मुहूर्त भी जानें

Sita Navami Kab hai 2026: वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का प्राकट्य हुआ था. राजा जनक को खेत में हल चलाते समय धरती से पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम सीता रखा गया है. इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं. इस साल वैशाख शुक्‍ल नवमी तिथि 2 दिन पड़ने से सीता नवमी मनाने की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है. जानिए सीता नवमी किस तारीख को है और सीता माता की पूजा का शुभ मुहूर्त व विधि. 

सीता नवमी कब है? 

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 24 अप्रैल 2026 को रात 07 बजकर 21 मिनट पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2026 को शाम 06 बजकर 27 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार सीता नवमी पर्व 25 अप्रैल को मनाया जाएगा.

सीता नवमी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 58 मिनट से दोपहर 1 बजकर 34 मिनट तक है. 

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सीता नवमी पूजा विधि 

सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत-पूजा का संकल्प लें. फिर पूजा स्‍थल की सफाई करें. चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा या तस्‍वीर स्थापित करें. फिर उनका तिलक करें. उन्हें पीले फूल, शृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करें. दीपक जलाएं. 'श्री जानकी रामाभ्यां नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. सीता नवमी की कथा का पाठ करें. अंत में आरती करें. पूजा में हुई गलतियों के लिए सच्‍चे मन से क्षमा मांगें. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों की ये 1 आदत बनती है सफलता की वजह, लेकिन जिंदगी में चुपचाप बढ़ाती है परेशानी

सीता नवमी व्रत करने का महत्‍व 

सीता नवमी का व्रत करने से सौभाग्‍य बढ़ता है. जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन भगवान राम की भी पूजा की जाती है. राम-सीता की पूजा करना जीवन की विघ्‍न-बाधाओं को दूर करता है. चूंकि सीता माता भूमिपुत्री हैं इसलिए यह दिन धरती माता और प्रकृति के प्रति सम्‍मान प्रकट करने का भी है. 

(यह भी पढ़ें: आज से शनि उदय, 3 राशियों का होगा भाग्‍योदय, लेकिन इन राशि वालों पर बढ़ेगा दबाव

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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