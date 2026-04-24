Sita Navami 2026: सीता नवमी पर शुद्ध मन से करें माता जानकी के 108 नाम मंत्रों का जाप, मिलेगी आंतरिक शांति और सुख!

108 Names Of Goddess Sita: सीता नवमी पर जो भी भक्त शुद्ध मन से माता सीता के 108 नाम मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें आंतरिक शांति और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
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Maa Sita ke 108 Naam Jaap on Sita Navami 2026: हर साल वैशाख शुक्ल नवमी तिथि पर मां सीता को समर्पित सीता नवमी पर्व मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 25 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है. इस शुभ मौके पर जो भी भक्त सच्चे मन से प्रभु श्रीराम के साथ माता जानकी की उपासना करते हैं उन्हें आंतरिक शांति और सुख पाने ता आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसे भक्त से एक साथ श्रीराम, मां सीता और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं. वहीं, सीता जी के अवतरण पर्व पर यानी सीता नवमी पर अगर माता की विशेष कृपा चाहिए तो एक आसान सा उपाय भी इस तिथि पर कर सकते हैं. पूजा पाठ के समय अगर मां सीता के 108 नाम मंत्रों का जाप करें तो माता की विशेष कृपा पा सकते हैं. भगवान श्रीराम संग मां सीता की पूजा करे और फिर माता सीता के नाम मंत्रों का जाप करें. इस एक आसान उपाय को करने से दुख, संकट और क्लेश दूर होंगे व सुख, समृद्धि और खुशहाली का घर में प्रवेश होगा. आइए जानें माता सीता के 108 नामों के मंत्र और इसके जाप से होने वाले लाभ के बारे में.
मां सीता के 108 नामों के जाप से लाभ-
मां सीता के 108 नामों के जाप से पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है.
मां सीता के 108 नामों के जाप से आंतरिक शांति मिलती है और सोच में सकारात्मकता आती है.
मां सीता के 108 नामों के जाप से घर पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है और अन्न-धन की वृद्धि होती है.
मां सीता के 108 नामों के जाप से बड़े-बड़े कष्टों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का नाश होता है.
मां सीता के 108 नामों के जाप से जीवन में धैर्य रखने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है.
मां जानकी के 108 नाम
ॐ सीतायै नमः
ॐ जानक्यै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ वैदेह्यै नमः
ॐ राघवप्रियायै नमः
ॐ रमायै नमः
ॐ अवनिसुतायै नमः
ॐ रामायै नमः
ॐ राक्षसान्तप्रकारिण्यै नमः
ॐ रत्नगुप्तायै नमः
ॐ मातुलिङ्ग्यै नमः
ॐ मैथिल्यै नमः
ॐ भक्ततोषदायै नमः
ॐ पद्माक्षजायै नमः
ॐ कञ्जनेत्रायै नमः
ॐ स्मितास्यायै नमः
ॐ नूपुरस्वनायै नमः
ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः
ॐ मायै नमः
ॐ श्रियै नमः
ॐ मुक्तिदायै नमः
ॐ कामपूरण्यै नमः
ॐ नृपात्मजायै नमः
ॐ हेमवर्णायै नमः
ॐ मृदुलाङ्ग्यै नमः
ॐ सुभाषिण्यै नमः
ॐ कुशाम्बिकायै नमः
ॐ दिव्यदायै नमः
ॐ लवमात्रे नमः
ॐ मनोहरायै नमः
ॐ हनुमद् वन्दितपदायै नमः
ॐ मुक्तायै नमः
ॐ केयूरधारिण्यै नमः
ॐ अशोकवनमध्यस्थायै नमः
ॐ रावणादिकमोहिण्यै नमः
ॐ विमानसंस्थितायै नमः
ॐ सुभृवे नमः
ॐ सुकेश्यै नमः
ॐ रशनान्वितायै नमः
ॐ रजोरूपायै नमः
ॐ सत्वरूपायै नमः
ॐ तामस्यै नमः
ॐ वह्निवासिन्यै नमः
ॐ हेममृगासक्त चित्तयै नमः
ॐ वाल्मीकाश्रम वासिन्यै नमः
ॐ पतिव्रतायै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ पीतकौशेय वासिन्यै नमः
ॐ मृगनेत्रायै नमः
ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः
ॐ धनुर्विद्या विशारदायै नमः
ॐ सौम्यरूपायै नमः
ॐ दशरथस्तनुषाय नमः
ॐ चामरवीजितायै नमः
ॐ सुमेधा दुहित्रे नमः
ॐ दिव्यरूपायै नमः
ॐ त्रैलोक्य पालिन्यै नमः
ॐ अन्नपूर्णायै नमः
ॐ महाल्क्ष्म्यै नमः
ॐ धिये नमः
ॐ लज्जायै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ शान्त्यै नमः
ॐ पुष्ट्यै नमः
ॐ शमायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ प्रभायै नमः
ॐ अयोध्यानिवासिन्यै नमः
ॐ वसन्तशीतलायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ स्नान सन्तुष्ट मानसायै नमः
ॐ रमानाम भद्रसंस्थायै नमः
ॐ हेमकुम्भपयोधरायै नमः
ॐ सुरार्चितायै नमः
ॐ धृत्यै नमः
ॐ कान्त्यै नमः
ॐ स्मृत्यै नमः
ॐ मेधायै नमः
ॐ विभावर्यै नमः
ॐ लघूधरायै नमः
ॐ वारारोहायै नमः
ॐ हेमकङ्कणमण्दितायै नमः
ॐ द्विजपत्न्यर्पितनिजभूषायै नमः
ॐ रघवतोषिण्यै नमः
ॐ श्रीरामसेवनरतायै नमः
ॐ रत्नताटङ्क धारिण्यै नमः
ॐ रामवामाङ्कसंस्थायै नमः
ॐ रामचन्द्रैक रञ्जिन्यै नमः
ॐ सरयूजल सङ्क्रीडा कारिण्यै नमः
ॐ राममोहिण्यै नमः
ॐ सुवर्ण तुलितायै नमः
ॐ पुण्यायै नमः
ॐ पुण्यकीर्तये नमः
ॐ कलावत्यै नमः
ॐ कलकण्ठायै नमः
ॐ कम्बुकण्ठायै नमः
ॐ रम्भोरवे नमः
ॐ गजगामिन्यै नमः
ॐ रामार्पितमनसे नमः
ॐ रामवन्दितायै नमः
ॐ राम वल्लभायै नमः
ॐ श्रीरामपद चिह्नाङ्गायै नमः
ॐ राम रामेति भाषिण्यै नमः
ॐ रामपर्यङ्कशयनायै नमः
ॐ रामाङ्घ्रिक्षालिण्यै नमः
ॐ वरायै नमः
ॐ कामधेन्वन्नसन्तुष्टायै नमः
ॐ मातुलिङ्गकराधृतायै नमः
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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