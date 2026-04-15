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Hindi Newsधर्मSita Navami 2026 Upay: चाहिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और पति की तरक्की? सीता नवमी पर करें ये सरल और असरदार उपाय!

Sita Navami 2026 Upay: चाहिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और पति की तरक्की? सीता नवमी पर करें ये सरल और असरदार उपाय!

Sita Navami 2026 Upay to get good fortune: सीता नवमी पर्व का हिन्दू धर्म में बहुत महत्व है. इस पर्व पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख का विस्तार हो सकता है. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें जिनको करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:23 PM IST
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Maa Sita (AI Photo)
Maa Sita (AI Photo)

Sita Navami 2026 Upay: हिन्दू धर्म में मां सीता एक आदर्श हैं जिनका जीवन हमें अनेक सीख देता है. मां सीता के प्रकट होने के उत्सव को सीता नवमी पर्व के रूप में मनाने का विधान है. हर साल सीता नवमी पर्व वैशाख शुक्ल की नवमी तिथि पर मनाने का विधान है. इस तरह  इस दिन महिलाएं व्रत व पूजा-पाठ का संकल्प करती है और माता सीता से वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख का आशीर्वाद प्राप्त करती है. इस साल सीता नवमी व्रत 25 अप्रैल 2026 को है. 

करें विशेष उपाय
मान्यता है कि सीता नवमी पर्व पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और पति की तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आइए इस लेख में जानें सीता नवमी से जुड़े कुछ अचूक उपाय जिनको करके जनक पुत्री और श्रीराम की अर्धांगिनी देवी सीता की कृपा पाई जा सकती है. 

सोलाह शृंगार से जुड़ा उपाय
सीता नवमी के दिन मां सीता की विधि-विधान से पूजा उपासना करें और पूजा करते हुए ही मां को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री अर्पित करें. अब इन्हीं सामग्री में से अपने मांग में सिंदूर प्रसाद के रूप में लगा लें और अपने पास ही रख लें. वहीं बाकी की सामग्री जरूरतमंद सुहागिन महिला को दान में दे दें. इस उपाय को करने से पति की आयु लंबी होगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा.

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मंत्र जाप करें
किसी कारण विवाह होने में देरी हो रही है, वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी है या रिश्ते में टकराव बना रहता है तो आपको एक उपाय सीता नवमी पर जरूर करना चाहिए. वो ये है कि सीता नवमी पर मां सीता जी और राम जी की पूजा करें और पूजा के समय ही एक मंत्र का सच्चे मन से एक माला जाप करें. इसके शुभ परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे. मंत्र है- ‘श्रीजानकी रामाभ्यां नम:’.

हल्दी की गांठ का उपाय
सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक असान सा उपाय सीता नवमी के दिन पूजा के समय करें. माता सीता की पूजा करें और पीले रंग के वस्त्र में हल्दी की गांठ बांधकर उन्हें अर्पित करें. वैवाहिक जीवन में समझ और प्रेम बढ़ेगा. पति की तरक्की होगी. वहीं अविवाहितों के लिए शीघ्र विवाह के योग बनेंगे.

दीपक का उपाय
अगर दांपत्य जीवन में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है तो सीता नवमी पर शाम के समय रामजी और सीताजी की प्रतिमा एक चौकी पर सजाकर उनके सामने घी का दीया जलाएं और दीए में चुटकी भर हल्दी डालें. अब प्रार्थना करें की सभी दुख और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो. इस उपाय के शुभ परिणाम जल्द ही प्राप्त होंगे.

पोटली को कलावे से बांधने का उपाय
सीता नवमी पर्व पर पूजा के बाद एक आसान सा उपाय करें. वैवाहिक जीवन से जुड़ा कोई एक वस्तु लें और एक लाल कपड़े में बांधें. अब इस पोटली को कलावे से बांध कर अपने बेडरूम की अलमारी में रखें. वैवाहिक जीवन में शांति आएगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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