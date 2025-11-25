Advertisement
trendingNow13018244
Hindi Newsधर्म

Skand Shashthi 2025: कल 26 दिसंबर को रखा जाएगा चंपा षष्ठी व्रत, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Champa Shashti 2025 Kab Hai: स्कंद षष्ठी व्रत बहुत पवित्र पर्व माना गया है. इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 25, 2025, 08:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Champa Shashti 2025
Champa Shashti 2025

Skand Shashthi 2025: स्कंद षष्ठी हिंदू धर्म का बहुत पवित्र पर्व माना गया है जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित पर्व है. भगवान कार्तिकेय को भगवान स्कंद, भगवान मुरुगन या भगवान सुवर्णकुमार भी कहा जाता है. हर माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है. स्कंद षष्ठी को कुमार षष्ठी, संतान षष्ठी कहा जाता है वहीं मार्गशीर्ष मास के स्कंद षष्ठी पर्व को चंपा षष्ठी के रूप में मनाया जाता है. साल 2025 में चंपा षष्ठी पर्व 26 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी. स्कंद षष्ठी व्रत संतान के सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है. आइए इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानें.

चंपा षष्ठी 2025 शुभ मुहूर्त
25 नवंबर 2025 को रात 10:56 बजे षष्ठी तिथि शुरू होकर 27 नवंबर 2025 रात 12:01 यानी 26 और 27 नवंबर की दरमियानी रात को षष्ठी तिथि का समापन होगा. इस तरह उदया तिथि में 26 नवंबर 2025 बुधवार के दिन चंपा षष्ठी पर्व मनाया जाएगा. महाराष्ट्र में चम्पा षष्ठी पर्व का बहुत महत्व है. इस पर्व पर कार्तिकेय भगवान की पूजा करने का विधान है. पूजा के लिए शुभ/विजय मुहूर्त दोपहर 01:54 बजे से लेकर दोपहर 02:36 बजे तक शुभ होगा.

स्कंद षष्ठी व्रत पूजा विधि
स्कंद षष्ठी यानी चंपा षष्ठी तिथि भगवान कार्तिकेय व महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय स्वरूप खंडोबा भगवान को समर्पित है. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बहुत सारे गांव और शहरों में इस व्रत को रखा जाता है और मंदिरों में विशेष रूप से महापूजा अर्चना उपासना की जाती है. आइए जानें इस दिन किस विधि से पूजा करें.
स्कंद षष्ठी व्रत पर सुबह उठे और स्नान करें और पूजा व्रत का संकल्प करें. 
इस दिन भगवान कार्तिकेय को हल्दी, कुमकुम चढ़ाएं. 
फूल, नारियल और प्रसाद चढ़ाएं. 
घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें.
खंडोबा प्रार्थनाएं पूरे महाराष्ट्र में करने का विधान हैं. यह भी पूजा के समय करें.
मुख्य पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें और व्रत रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, स्कंद षष्ठी का व्रत करने से मन का लोभ, मोह, क्रोध और घमंड दूर होता है.
मन से नकारात्मक प्रवृत्ति दूर होती है.
धन, यश, वैभव और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है.
विश्वास रखकर स्कंद षष्ठी व्रत रखने से शारीरिक कष्ट, बाधाएं और रोग दोष दूर हो सकते हैं.
स्कंद षष्ठी व्रत भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खोलता है. 
स्कंद षष्ठी व्रत करने से शक्ति-साधना व मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
और पढ़ें-  Paush Month 2025: पौष माह में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सूर्य देव और पितरों को ऐसे करें प्रसन्न!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 3 राशि के जातकों पर होगी सुख संपदा और धन की बौछार!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Skand Shashthi 2025

Trending news

X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन