Skand Shashthi 2025: कल 26 दिसंबर को रखा जाएगा चंपा षष्ठी व्रत, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Skand Shashthi 2025: स्कंद षष्ठी हिंदू धर्म का बहुत पवित्र पर्व माना गया है जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित पर्व है. भगवान कार्तिकेय को भगवान स्कंद, भगवान मुरुगन या भगवान सुवर्णकुमार भी कहा जाता है. हर माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है. स्कंद षष्ठी को कुमार षष्ठी, संतान षष्ठी कहा जाता है वहीं मार्गशीर्ष मास के स्कंद षष्ठी पर्व को चंपा षष्ठी के रूप में मनाया जाता है. साल 2025 में चंपा षष्ठी पर्व 26 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी. स्कंद षष्ठी व्रत संतान के सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है. आइए इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानें.

चंपा षष्ठी 2025 शुभ मुहूर्त

25 नवंबर 2025 को रात 10:56 बजे षष्ठी तिथि शुरू होकर 27 नवंबर 2025 रात 12:01 यानी 26 और 27 नवंबर की दरमियानी रात को षष्ठी तिथि का समापन होगा. इस तरह उदया तिथि में 26 नवंबर 2025 बुधवार के दिन चंपा षष्ठी पर्व मनाया जाएगा. महाराष्ट्र में चम्पा षष्ठी पर्व का बहुत महत्व है. इस पर्व पर कार्तिकेय भगवान की पूजा करने का विधान है. पूजा के लिए शुभ/विजय मुहूर्त दोपहर 01:54 बजे से लेकर दोपहर 02:36 बजे तक शुभ होगा.

स्कंद षष्ठी व्रत पूजा विधि

स्कंद षष्ठी यानी चंपा षष्ठी तिथि भगवान कार्तिकेय व महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय स्वरूप खंडोबा भगवान को समर्पित है. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बहुत सारे गांव और शहरों में इस व्रत को रखा जाता है और मंदिरों में विशेष रूप से महापूजा अर्चना उपासना की जाती है. आइए जानें इस दिन किस विधि से पूजा करें.

स्कंद षष्ठी व्रत पर सुबह उठे और स्नान करें और पूजा व्रत का संकल्प करें.

इस दिन भगवान कार्तिकेय को हल्दी, कुमकुम चढ़ाएं.

फूल, नारियल और प्रसाद चढ़ाएं.

घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें.

खंडोबा प्रार्थनाएं पूरे महाराष्ट्र में करने का विधान हैं. यह भी पूजा के समय करें.

मुख्य पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें और व्रत रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, स्कंद षष्ठी का व्रत करने से मन का लोभ, मोह, क्रोध और घमंड दूर होता है.

मन से नकारात्मक प्रवृत्ति दूर होती है.

धन, यश, वैभव और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है.

विश्वास रखकर स्कंद षष्ठी व्रत रखने से शारीरिक कष्ट, बाधाएं और रोग दोष दूर हो सकते हैं.

स्कंद षष्ठी व्रत भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खोलता है.

स्कंद षष्ठी व्रत करने से शक्ति-साधना व मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Paush Month 2025: पौष माह में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सूर्य देव और पितरों को ऐसे करें प्रसन्न!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 3 राशि के जातकों पर होगी सुख संपदा और धन की बौछार!