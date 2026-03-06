Skand Puran Predictions: धरती से गायब हो जाएंगे ये 5 प्रमुख तीर्थ स्थल, स्कंद पुराण में दर्ज है कलियुग के अंत की खौफनाक भविष्यवाणी

Skand Puran Predictions: सनातन धर्म के विशाल ग्रंथ स्कंद पुराण में कालचक्र को लेकर विस्तार से बताया गया है. इस पुराण में न सिर्फ बीते हुए युगों की की चर्चा है, बल्कि आने वाले समय का वह काला खाका भी है जिसे 'कलियुग' कहते हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार,वहर युग का अंत तब होता है जब ईश्वरीय शक्तियां धरती से विलुप्त हो जाती हैं. स्कंद पुराण कलयुग को लेकर बेहद डरावनी भविष्यवाणियां की गई हैं. इस पुराण के मुताबिक, कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब धरती से पांच प्रमुख तीर्थ स्थल भी गायब हो जाएंगे. ऐसे में चलिए जानते हैं कि स्कंद पुराण में कलयुग को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं.

कब चरम पर होगा कलयुग?

जब कलियुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, तो प्रकृति और समाज में भारी उथल-पुथल देखने को मिलेगी. स्कंद पुराण के अनुसार साधु और सज्जन पुरुषों का दमन होगा. शासक वर्ग अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करने लगेगा. जो ज्ञान मोक्ष के लिए था, उसे धन के लिए बेचा जाएगा. ब्राह्मण वेदों का व्यापार करने लगेंगे. घरों में रिश्तों की मर्यादा धूमिल हो जाएगी. लोग सिर्फ धन और काम-वासना को ही जीवन का केंद्र मान लेंगे. धरती का जल स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा, वर्षा अनिश्चित हो जाएगी और अकाल जैसी स्थितियां सामान्य होंगी. लोग एक-दूसरे की मदद करने के बजाय सिर्फ मांगेंगे.

'अंतर्ध्यान हो जाएंगे पवित्र तीर्थ

जैसे-जैसे समाज में पाप और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे-वैसे पवित्र स्थान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समेट लेंगे. स्कंद पुराण कहता है कि ये दिव्य स्थल कहीं नष्ट नहीं होंगे, बल्कि मनुष्यों की पहुंच से दूर हो जाएंगे. ये धाम खुद को संसार की बुराइयों से सुरक्षित रखने के लिए ऐसी गुप्त जगहों पर विस्थापित हो जाएंगे, जहां सिर्फ वही पहुंच पाएगा जिसका मन और आत्मा पूरी तरह शुद्ध होगी.

कैसा होगा बद्रीनाथ और केदारनाथ का स्वरूप?

स्कंद पुराण में बद्रीनाथ और केदारनाथ के भविष्य को लेकर एक विशेष श्लोक का वर्णन है- "कलियुगे क्षये प्राप्ते बदरी नारायणं हरिः, अपसृत्य हिमवतः कुन्तीकण्ठे स्थिता शिवाः." इसका भावार्थ है कि कलियुग की समाप्ति के समय भगवान नारायण (बद्रीनाथ) और भगवान शिव (केदार) हिमालय के अपने वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएंगे. ये दोनों देव अपनी शक्तियों को नए स्थानों पर केंद्रित करेंगे.

जोशीमठ का रहस्यमयी संकेत

बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने का संबंध जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से जुड़ा है. कहा जाता है कि वहां स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति की एक भुजा लगातार पतली होती जा रही है. जिस दिन वह कलाई पूरी तरह टूटकर गिर जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ के वर्तमान मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे.

भविष्य के नए धाम

जब वर्तमान धाम ओझल होंगे, तब दो नए तीर्थों का उदय होगा. जिन्हें 'भविष्य बद्री' और 'भविष्य केदार' के नाम से जाना जाएगा. महादेव और विष्णु इन नए धामों में निवास करेंगे और सिर्फ उन्हीं भक्तों को दर्शन देंगे जिनकी भक्ति निस्वार्थ और अटूट होगी.

