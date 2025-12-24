Skanda Sashti 2025: कल रखा जाएगा स्कंद षष्ठी व्रत, यहां जानें शुभ मुहूर्त डेट और भगवान कार्तिकेय की पूजा विधि!

Skanda Sashti 2025 Date: हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है. उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है. भगवान कार्तिकेय को भगवान स्कंद भी कहा जाता है जिनके निमित्त हर माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि पर व्रत रखा जाता है. दक्षिण भारत में स्कंद षष्ठी पर्व का बहुत महत्व होता है. दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी को मुरुगन या सुब्रह्मण्यम के रूप में जाना जाता है. आइए जानें दिसंबर माह में पौष शुक्ल षष्ठी तिथि पर स्कंद षष्ठी व्रत कब रखा जाएगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

स्कंद षष्ठी 2025 तिथि

दिसंबर महीने में पौष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाएगा. स्कंद षष्ठी पर षष्ठी तिथि की शुरुआत गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को दोपहर 01:42 बजे से होकर तिथि का समापन गुरुवार और शुक्रवार की बीच रात 01:43 बजे तक होगी. द्रिक पंचांग के अनुसार स्कंद षष्ठी व्रत गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा.

स्कंद षष्ठी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:22 बजे से लेकर सुबह 06:17 बजे तक.

प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:49 बजे से लेकर 07:12 बजे तक.

अभिजित मुहूर्त- दोपहर में 12:01 बजे से लेकर 12:42 बजे तक.

स्कंद षष्ठी की पूजा विधि (Skanda Sashti Puja Vidhi)

सुबह जल्द उठें और स्नान कर साफ कपड़े पहनें.

भगवान कार्तिकेय का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें.

पूजा घर में भगवान कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.

कार्तिकेय जी को जल अर्पित करें, दूध और पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें.

कार्तिकेय जी को पीले वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प, चंदन व अक्षत चढ़ाएं.

दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन देव को ‘विभूति’ यानी भस्म चढ़ावे का विधान है.

भगवान कार्तिकेय को फल, मिठाई और मेवों का भोग अर्पित करें.

भगवान शिव और माता पार्वती को उनके प्रिय भोग चढ़ाएं.

भगवान कार्तिकेय के मंत्र का जाप करें.

घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें.

पूजा के समय अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें और पूजा को संपन्न करें.

भगवान कार्तिकेय के मंत्र

इस मंत्र का करें जाप- ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंद: प्रचोदयात’

यह मंत्र भी शक्तिशाली- ‘ओम शरवणभवाय नमः’

स्कंद षष्ठी का महत्व

शास्त्रों की मानें तो स्कंद षष्ठी के व्रत का बहुत महत्व है. इस व्रत को करने से दुखों का नाश होता है. शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति मिलती है. संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है. ध्यान दें कि भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति माने गए हैं ऐसे में जो भी भक्त स्कंद षष्ठी पर उनकी पूजा करते हैं उनके आत्मविश्वास और साहस में दिनोंदिन वृद्धि होती है. शरीर निरोगी रहता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

