Advertisement
trendingNow13051891
Hindi Newsधर्मSkanda Sashti 2025: कल रखा जाएगा स्कंद षष्ठी व्रत, यहां जानें शुभ मुहूर्त डेट और भगवान कार्तिकेय की पूजा विधि!

Skanda Sashti 2025: कल रखा जाएगा स्कंद षष्ठी व्रत, यहां जानें शुभ मुहूर्त डेट और भगवान कार्तिकेय की पूजा विधि!

Skanda Sashti Puja Vidhi: स्कंद षष्ठी व्रत पर भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है. दक्षिण भारत में इसे प्रमुख त्योहारों में माना गया है. आइए जानें पौष माह क में कब स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाएगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Skanda Sashti 2025
Skanda Sashti 2025

Skanda Sashti 2025 Date: हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है. उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है. भगवान कार्तिकेय को भगवान स्कंद भी कहा जाता है जिनके निमित्त हर माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि पर व्रत रखा जाता है. दक्षिण भारत में स्कंद षष्ठी पर्व का बहुत महत्व होता है. दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी को  मुरुगन या सुब्रह्मण्यम के रूप में जाना जाता है. आइए जानें दिसंबर माह में पौष शुक्ल षष्ठी तिथि पर स्कंद षष्ठी व्रत कब रखा जाएगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

स्कंद षष्ठी 2025 तिथि
दिसंबर महीने में पौष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाएगा. स्कंद षष्ठी पर षष्ठी तिथि की शुरुआत गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को दोपहर 01:42 बजे से होकर तिथि का समापन गुरुवार और शुक्रवार की बीच रात 01:43 बजे तक होगी. द्रिक पंचांग के अनुसार स्कंद षष्ठी व्रत गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा.

स्कंद षष्ठी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह  05:22 बजे से लेकर सुबह 06:17 बजे तक.
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:49 बजे से लेकर 07:12 बजे तक.
अभिजित मुहूर्त- दोपहर में 12:01 बजे से लेकर 12:42 बजे तक.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कंद षष्ठी की पूजा विधि (Skanda Sashti Puja Vidhi)
सुबह जल्द उठें और स्नान कर साफ कपड़े पहनें.
भगवान कार्तिकेय का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें.
पूजा घर में भगवान कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.
कार्तिकेय जी को जल अर्पित करें, दूध और पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें.
कार्तिकेय जी को पीले वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प, चंदन व अक्षत चढ़ाएं. 
दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन देव को ‘विभूति’ यानी भस्म चढ़ावे का विधान है. 
भगवान कार्तिकेय को फल, मिठाई और मेवों का भोग अर्पित करें. 
भगवान शिव और माता पार्वती को उनके प्रिय भोग चढ़ाएं.
भगवान कार्तिकेय के मंत्र का जाप करें. 
घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें.
पूजा के समय अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें और पूजा को संपन्न करें.

भगवान कार्तिकेय के मंत्र 
इस मंत्र का करें जाप- ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंद: प्रचोदयात’
यह मंत्र भी शक्तिशाली- ‘ओम शरवणभवाय नमः’ 

स्कंद षष्ठी का महत्व
शास्त्रों की मानें तो स्कंद षष्ठी के व्रत का बहुत महत्व है. इस व्रत को करने से दुखों का नाश होता है. शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति मिलती है. संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है. ध्यान दें कि भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति माने गए हैं ऐसे में जो भी भक्त स्कंद षष्ठी पर उनकी पूजा करते हैं उनके आत्मविश्वास और साहस में दिनोंदिन वृद्धि होती है. शरीर निरोगी रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

और पढ़ें- Vastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!

और पढ़ें- Upay Totke: घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने का ये है सबसे सस्ता उपाय, यह एक चीज खोलेगा सफलता के रास्ते!

 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Skanda Sashti 2025

Trending news

ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
BMC Chunav 2026
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये