Hindi Newsधर्मसात्विक भोजन से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन... क्या हैं स्कंद षष्ठी के नियम, जानें व्रत कथा और पूजा मुहूर्त

सात्विक भोजन से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन... क्या हैं स्कंद षष्ठी के नियम, जानें व्रत कथा और पूजा मुहूर्त

Skanda Sashti 2026 Ke Niyam: स्कंद षष्ठी व्रत के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए. सात्विक भोजन से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करने का विधान है. आइए जानें स्कंद षष्ठी की व्रत कथा और पूजा मुहूर्त क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 22, 2026, 06:32 AM IST
Skanda Sashti 2026
Skanda Sashti 2026

Skanda Sashti 2026 Date: हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी व्रत का विशेष महत्व है. इस व्रत में शिव जी और माता गौरी के पुत्र भगवान कार्तिकेय के निमित्त व्रत रखा जाता है और उनकी विशेष पूजा उपासना की जाती है. हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का विधान है. इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के दुख दूर होते हैं. साल 2026 में स्कंद षष्ठी कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं. कार्तिकेय प्रभु की कथा क्या है और स्कंद षष्ठी के नियम क्या हैं. आज की इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानें.

2026 में स्कंद षष्ठी व्रत कब है?
हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज यानी 22 फरवरी 2025 सुबह 11 बजकर 09 मिनट पर से शुरू होगी और 23 फरवरी 2026 को सुबह के समय 09 बजकर 09 मिनट तक तिथि होगी. इस तरह से स्कंद षष्ठी का व्रत आज 22 फरवरी 2026 को रविवार के दिन रखा जाएगा.

स्कंद षष्ठी पूजा मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:12 बजे से सुबह 06:03 बजे तक.
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:14 बजे से 06:39 बजे तक.
अमृत काल- सुबह 11:04 बजे से 12:35 बजे तक.
सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 06:53 बजे से सुबह 05:54 बजे तक.
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:38 बजे से 06:53 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:29 बजे से दोपहर 03:14 बजे तक.
सायाह्न सन्ध्या- शाम 06:16 बजे से शाम 07:32 बजे तक.
रवि योग- शाम 05:54 बजे से सुबह 06:52 बजे तक, फरवरी 23

स्कंद षष्ठी की कथा
पौराणिक कथा है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत से मलिक्कार्जुन गए थे. फिर क्या था अवसर पाकर तारकासुर राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को बंदी बनाया. यहां तक कि स्वर्ग पर सत्ता स्थापित कर तारकासुर ने लोगों को खूब परेशान किया. इस स्थिति से पार पाने के लिए सभी देवी देवताओं ने महादेव के पुत्र मुरुगन यानी भगवान् कार्तिकेय का आह्वान कर उन्हें देवताओं की सेना का नेतृत्व करने और तारकासुर का वध करने के लिए कहा. वास्तव में तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे केवल और केवल शिव जी का पुत्र ही मार सकता है. फिर क्या था देवताओं की रक्षा के लिए सेना का नेतृत्व करते हुए कार्तिकेय देवलोक पहुंचें और तारकासुर का वध कर दिया. यह तिथि शुक्ल षष्ठी तिथि थी. देवताओं की जीत के साथ ही भगवान् मुरुगन को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया गया.

स्कंद षष्ठी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं
स्कंद षष्ठी व्रत में सात्विक भोजन एक बार कर सकते हैं. इस भोजन में मौसमी फल, दही, दूध, मखाने, सूखे मेवे, कूटू के आटे से बनी पूरी जैसी चीजें ली जा सकती हैं. वहीं, इस व्रत में प्याज, लहसुन, अनाज, शराब और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए.
 
स्कंद षष्ठी व्रत के नियम

  • स्कंद षष्ठी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें.

  • स्कंद षष्ठी व्रत में सूर्योदय होते ही पूजा करें.

  • स्कंद षष्ठी व्रत का पारण अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर और पूजा करके ही करें.

  • स्कंद षष्ठी व्रत की कथा जरूर सुनें सुनाएं.

  • स्कंद षष्ठी व्रत पर किसी की भी बुराई न करें.

  • स्कंद षष्ठी व्रत नकारात्मक चीजों से दूरी बनाए रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

