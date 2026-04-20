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Skanda Sashti 2026: 22 अप्रैल को मनाई जाएगी स्कंद षष्ठी, संतान सुख के लिए करें ये आसान उपाय

Skanda Sashti 2026 Upay: शास्त्रों के अनुसार, स्कंद षष्ठी का व्रत भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय जी को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस महीने की 22 तारीख को स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी. मान्यतानुसार, इस दिन विशेष उपाय करने से दांपत्य जीवन का सुख जल्द ही प्राप्त होता है. आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और संतान प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:15 PM IST
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Skanda Sashti 2026: 22 अप्रैल को मनाई जाएगी स्कंद षष्ठी, संतान सुख के लिए करें ये आसान उपाय

Skanda Sashti April 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है. इस महीने स्कंद षष्ठी 22 तारीख को मनाई जाएगी. स्कंद षष्ठी का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है. शास्त्रों में उन्हें सुब्रमण्यम, मरुगन और षडानन जैसे अनेक नामों से पूजा जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, स्कंद षष्ठी का व्रत उन दंपत्तियों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं. इसके अलावा, यह व्रत शत्रुओं पर विजय, आत्मविश्वास में वृद्धि और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए भी रखा जाता है. आइए, अब जानते हैं कि इस महीने की स्कंद षष्ठी व्रत के लिए मुहूर्त, व्रत पूजन विधि क्या और इस दिन किन आसान उपायों को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है.

कब रखा जाएगा स्कंद षष्ठी व्रत?

स्कंद षष्ठी का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि की शुरुआत 21 अप्रैल को रात 1 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 22 अप्रैल को रात 10 बजकर 49 मिनट पर होगी. इसलिए, उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 22 अप्रैल को ही स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाएगा. 

स्कंद षष्ठी 2026 पूजा विधि

स्कंद षष्ठी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें. हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना के साथ व्रत का संकल्प लें. इसके बाद एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान कार्तिकेय की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें. इतना करने के बाद भगवान कार्तिकेय के साथ शिव-पार्वती का पूजन भी करें. पूजन के दौरान भगवान कार्तिकेय को पंचामृत और जल से स्नान कराएं और उन्हें चंदन, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें. शास्त्रों के अनुसार, कार्तिकेय जी को नीले फूल और मोरपंख अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इन्हें पूजा में जरूर शामिल करें. फिर, धूप-दीप जलाकर फल और मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही पूजन के दौरान "ॐ स्कन्दाय नमः" या "ॐ शरवणभवाय नमः" मंत्र का जाप करें. पूजन के अंति में कथा सुनें और आरती करें.

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स्कंद षष्ठी व्रत के नियम

स्कंद षष्ठी व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना जरूरी माना गया है. इसलिए इस दिन तामसिक भोजन (लहसुन, प्याज, मांस) और नशीली वस्तुओं का सेवन न करें. व्रत के दिन किसी भी प्रकार के विवाद, क्रोध या दूसरों की निंदा करने से बचें. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन जमीन पर सोना शुभ होता है. साथ ही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को फल, वस्त्र या अनाज का दान करें. 

यह भी पढ़ें: क्यों जरूरी है 13 दिनों का सूतक और पिंडदान? क्या इस दौरान परिजनों के इर्द-गिर्द ही भटकती है आत्मा

संतान सुख के लिए क्या करें उपाय

शास्त्रों के अनुसार, संतान प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत बेहद खास है. मान्यतानुसार, इस दिन व्रत-पूजन के साथ-साथ विशेष उपाय करने से जल्द ही संतान सुख का योग बनता है. ऐसे में अगर आप भी संतान सुख की कामना करते हैं, तो स्कंद षष्ठी के दिन शाम के वक्त घर की दक्षिण दिशा में शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं. मान्यता है कि इस दिन यह उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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