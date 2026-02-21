Skanda Sashti: स्कंद षष्ठी पर्व पर क्या है शुभ मुहूर्त, कब है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें पूजा विधि

Skanda Sashti February 2026 Date: स्कंद षष्ठी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर रखा जाता है. इसी तरह फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि पर देवताओं के सेनापति, महादेव व देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाएगा. स्कंद षष्ठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और कई शुभ योग व नक्षत्र भी होंगे. आइए जानें स्कंद षष्ठी व्रत पर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है.

स्कंद षष्ठी का व्रत क्यों रखते हैं

स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से भक्त को सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त होता है. संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में समृद्धि आती है और संतान से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है. स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से भी जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो सकता है.

फरवरी 2026 में स्कंद षष्ठी कब है

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि 22 फरवरी को सुबह 11:09 बजे से शुरू होकर 23 फरवरी 2026 को सुबह 09:09 बजे तक रहेगी. स्कंद षष्ठी का व्रत 22 फरवरी 2026 को मंगलवार के दिन रखा जाएगा.

स्कंद षष्ठी व्रत के दिन 4 शुभ योग

फरवरी 2026 में स्कंद षष्ठी व्रत के दिन 4 शुभ योग है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जोकि 06:53 बजे से लेकर शाम के 05:54 बजे तक रहने वाला है. इस दिन रवि योग 22 फरवरी 2026 शाम में 05:54 बजे से लेकर 23 फरवरी 2026 सुबह 06:52 बजे रहेगा. षष्ठी के दिन शुक्ल योग भी बन रहा है जोकि प्रात:काल से शुरू होकर दोपहर 01:09 बजे तक रहेगा. इस दिन ब्रह्म योग अगली सुबह तक होगा. अश्विनी नक्षत्र सुबह के शाम 05:54 बजे तक और फिर भरणी नक्षत्र होगा.

स्कंद षष्ठी 2026 मुहूर्त

स्कंद षष्ठी का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन पूजा के लिए सुबह और दोपहर का समय सबसे शुभ माना जाता है. इस स्कंद षष्ठी व्रत में अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं जो कि सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक का समय है. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:12 बजे से लेकर सुबह 06:03 तक रहने वाला है और इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर के 12:12 बजे से लेकर दोपहर 12:57 बजे तक होगी. निशिता मुहूर्त बीच रात को 12:09 बजे से लेकर बीत रात 12:59 बजे तक होगा.

स्कंद षष्ठी 2026 पूजन विधि (Skanda Sashti Puja Vidhi 2025)

स्कंद षष्ठी वाले दिन पूजा करने के लिए सुबह उठें और घर की सफाई कर स्नान ध्यान करें.

इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें.

इस दिन भगवान मुरुगन की पूजा के समय भोग अर्पित करने के लिए घर पर ही भोग बनाएं.

एक चौकी पर भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा को स्थापित करें.

भगवान को गंगाजल से स्नान करवाएं और चंदन का तिलक चढ़ाएं.

पीले फूलों की माला चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीया जलाएं.

मौसमी फल और घर पर बने भोग को भगवान के सामने अर्पित करें.

स्कंद भगवान के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें. कथा पढ़ें और सुनें.

भगवान की आरती कर व्रत को संपन्न करें.

भगवान कार्तिकेय की पूजा कर रहे है या व्रत रख रहे हैं तो तामसिक खानपान और कार्य कतई न करें.

दूसरें दिन पूजा करें और जरूरतमंदों में दान-दक्षिणा कर व्रत का पारण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

