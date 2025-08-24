Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर
Advertisement
trendingNow12894832
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर

Puja Mein Chhink Aana Shubh Ya Ashubh: अगर आपको भी पूजा के समय छींक आ जाती है और फिर आप सोचते हैं कि आखिर इसका क्या अर्थ है तो आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sneezing During Puja Shubh Ashubh
Sneezing During Puja Shubh Ashubh

Puja Mein Chhink Aana Shubh-Ashubh Sanket: सामान्य रूप से छींक आना एक सामान्य सी बात है. सर्दी-जुकाम, धूल आदि से छींक आ सकती है. लेकिन जब शगुन अपशगुन की बात आती है तो छीक का महत्व बहुत बढ़ जाता है. ऐसी मान्यताओं है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले छींक आए तो इसके कई संकेत हो सकते हैं. छींक का शुभ अशुभ संकेत हो सकता है.

पूजा के समय छींकना
शगुन शास्त्र के अनुसार अचानक आइ छींक कई बार शुभ संदेश भी लेकर आती है. कई बार पूजा करते हुए किसी को छींक आ जाती है, ऐसे में दिगाम में एक सोच घूमने लगती है कि आखिर पूजा के समय छींकना शुभ होता है या अशुभ होता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

मांगलिक कार्य के दौरान छींक 
धार्मिक मान्यताओं की मानें तो किसी धार्मिक अनुष्‍ठान या घर की पूजा में या शुभ कार्यों के दौरान छींक आना अशुभ संकेत माना गया है. ऐसा होना बाधाओं के आने का अशुभ संकेत हो सकता है. ध्यान दें कि अगर पूजा करते हुए छींक आ जाए तो आगे कुछ करने से पहले थोड़ी देर रुके और जल से आचमन करें यानी पानी पीकर या कुल्ला करके फिर से पूजा को शुरू करें. इसी तरह अगर शुभ और मांगलिक कार्य के दौरान जैसे कि विवाह मंडप या पूजा स्थल पर छींक आ जाए तो ऐसा होना बहुत अशुभ माना जाता है. काम में रुकावट के संकेत की तरह देखा जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कब छींक का होता है शुभ संकेत
करियर में तरक्‍की का संकेत
अगर उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर छींक की आवाज ऐए तो इसतो सौभाग्य के रूप में देखना चाहिए. नए अवसरों हाथ लग सकते हैं और इससे करियर में तरक्‍की के रास्ते खुल सकते हैं. 

समृद्धि का संकेत
वहीं अगर किसी व्यक्ति के छींकने की आवाज उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) से आए तो समझना चाहिए की जल्द ही धन लाभ हो सकता है. ऐसा होगा समृद्धि आने का संकेत है. 

सकारात्मकता का संकेत
वहीं, अगर श्‍मशान घाट में कोई छींक दें, यानी ऐसी किसी जगह पर कोई व्यक्ति छींके जहां पर लोग दुख में डूबे हों और माहौल नकारात्मकता से भरा हो तो इसे शुभ संकेत और सकारात्मकता का संकेत समझा जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना शुभ या अशुभ? जानिए इसके चौंकाने वाले संकेत!

Astro Tips: इन 5 पेड़-पौधों में कलावा बांधने से मां लक्ष्मी घर में रखती हैं कदम, ग्रहों के दोष से मिलेगी मुक्ति!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
;