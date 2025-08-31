Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण से हो सकती है पैसों की हानि, बिगड़ सकता है प्यार का रिश्ता, बचना है तो करें ये 3 उपाय!

Surya Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण लगना एक अशुभ घटना है. चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसका नकारात्मक प्रभाव देश-दुनिया, मौसम के साथ ही मानवों पर भी पड़ता है. इस साल 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इस ग्रहण से पैसों से लेकर स्वास्थ्य और प्रेम जीवन पर भी बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानें ग्रहण के प्रभाव से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इस सूर्य ग्रहण पर क्या उपाय किए जा सकते हैं.

सूर्य ग्रहण का आय पर बुरा प्रभाव

सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभान से अचानक धन हानि हो सकती है. धन की चोरी से लेकर निवेश में नुकसान औप व्यापार में हानि हो सकती है. इनकम के रास्ते बंद हो सकता हैं.

स्वास्थ्य पर हो सकता है बुरा असर

वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य स्वास्थ्य, ऊर्जा, अत्मविश्वास और आत्मबल का कारक बन सकता है. सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव किसी जातक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरी तरह से पड़ सकता है. सूर्य ग्रहण लगने पर तरह-तरह के इंफेक्शन होने के भी आसार बढ़ जाते हैं.

प्यार का रिश्ता हो सकता है प्रभावित

सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आपसी व पारिवारिक रिश्ते इसके अलावा प्यार के रिश्तों में खटास आ सकती है. बोली और व्यवहार में नकारात्मक बदलाव आ सकता है. सूर्य ग्रहण के असर से व्यक्ति की सोच खराब हो सकती है. संबंधों में विश्वास कम हो सकता है. प्रेम, सामंजस्य और मधुरता कम हो सकती है. विवाद बढ़ सकती है.

सूर्य ग्रहण के दौरान करें ये उपाय

स्नान और दान का उपाय

सूर्य ग्रहण के बाद पहले नदी या तालाब में स्नान करें, इससे ग्रहण का असर कम होगा, इसके बाद दान करें. इससे पितर प्रसन्न होंगे और स्वास्थ्य संबंधी, धन से जुड़े सभी दिक्कतों का अंत करेंगे. दरअसल, पितर प्रसन्न होकर ग्रहण के बुरे प्रभाव अपने ऊपर से लेते हैं.

मंदिर में भगवान का दर्शन

मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद स्नान शुद्धि करें और मंदिर में भगवान की पूजा और उनके रूप का दर्शन करें. भगवान के सामने ही आसान लगाकर बैठ जाएं और मंत्र जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और प्रेम जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी. नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा.

गाय की सेवा करें

मान्यता है कि ग्रहण के बाद अगर गाय की सेवा करें तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं. ग्रहण शारीरिक और मानसिक रूप से भी बुरा असर डालता है. वहीं धन हानि की भी संभावना बढ़ सकती है. उपाय के तौर पर एक हल्दी का एक टुकड़ा ग्रहण के समय अपने पास रख लें. इससे आने वाले समय में धन हानि से बचा जा सकेगा. ग्रहण के बाद तुलसी के पत्ते का भी आप सेवन कर सकते हैं.