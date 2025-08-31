Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण से हो सकती है पैसों की हानि, बिगड़ सकता है प्यार का रिश्ता, बचना है तो करें ये 3 उपाय!
Advertisement
trendingNow12903546
Hindi Newsधर्म

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण से हो सकती है पैसों की हानि, बिगड़ सकता है प्यार का रिश्ता, बचना है तो करें ये 3 उपाय!

Surya Grahan 2025: वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण लगने को एक अशुभ घटना माना जाता है. इस साल सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है. इस अशुभ घटना के दौरान धन से लेकर स्वास्थ्य और प्रेम संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. आइए जानें कौन से उपाय कर इनसे बचा जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Solar Eclipse 2025 Upay
Solar Eclipse 2025 Upay

Surya Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण लगना एक अशुभ घटना है. चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसका नकारात्मक प्रभाव देश-दुनिया, मौसम के साथ ही मानवों पर भी पड़ता है. इस साल 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. इस ग्रहण से पैसों से लेकर स्वास्थ्य और प्रेम जीवन पर भी बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानें ग्रहण के प्रभाव से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और  इस सूर्य ग्रहण पर क्या उपाय किए जा सकते हैं.

सूर्य ग्रहण का आय पर बुरा प्रभाव
सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभान से अचानक धन हानि हो सकती है. धन की चोरी से लेकर निवेश में नुकसान औप व्यापार में हानि हो सकती है. इनकम के रास्ते बंद हो सकता हैं. 

स्वास्थ्य पर हो सकता है बुरा असर
वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य स्वास्थ्य, ऊर्जा, अत्मविश्वास और आत्मबल का कारक बन सकता है. सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव किसी जातक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरी तरह से पड़ सकता है. सूर्य ग्रहण लगने पर तरह-तरह के इंफेक्शन होने के भी आसार बढ़ जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्यार का रिश्ता हो सकता है प्रभावित
सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आपसी व पारिवारिक रिश्ते इसके अलावा प्यार के रिश्तों में खटास आ सकती है. बोली और व्यवहार में नकारात्मक बदलाव आ सकता है. सूर्य ग्रहण के असर से व्यक्ति की सोच खराब हो सकती है. संबंधों में विश्वास कम हो सकता है. प्रेम, सामंजस्य और मधुरता कम हो सकती है. विवाद बढ़ सकती है.

सूर्य ग्रहण के दौरान करें ये उपाय
स्नान और दान का उपाय
सूर्य ग्रहण के बाद पहले नदी या तालाब में स्नान करें, इससे ग्रहण का असर कम होगा, इसके बाद दान करें. इससे पितर प्रसन्न होंगे और स्वास्थ्य संबंधी, धन से जुड़े सभी दिक्कतों का अंत करेंगे. दरअसल, पितर प्रसन्न होकर ग्रहण के बुरे प्रभाव अपने ऊपर से लेते हैं. 

मंदिर में भगवान का दर्शन 
मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद स्नान शुद्धि करें और मंदिर में भगवान की पूजा और उनके रूप का दर्शन करें. भगवान के सामने ही आसान लगाकर बैठ जाएं और मंत्र जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और प्रेम जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी. नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा. 

गाय की सेवा करें 
मान्यता है कि ग्रहण के बाद अगर गाय की सेवा करें तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं. ग्रहण शारीरिक और मानसिक रूप से भी बुरा असर डालता है. वहीं धन हानि की भी संभावना बढ़ सकती है. उपाय के तौर पर एक हल्दी का एक टुकड़ा ग्रहण के समय अपने पास रख लें. इससे आने वाले समय में धन हानि से बचा जा सकेगा. ग्रहण के बाद तुलसी के पत्ते का भी आप सेवन कर सकते हैं.

 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Solar Eclipse 2025

Trending news

अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;