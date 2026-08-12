/आज 12 अगस्त के बाद फिर कब लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें तारीख और भारत में दिखेगा या नहीं

आज हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है. जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा केवल आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर और उत्तरी स्पेन में दिखाई देगा. यहां 2 मिनट के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाएगा. यानी कि दिन में ही रात हो जाएगी. लेकिन भारत में न ये ग्रहण दिखेगा, न इसका प्रभाव होगा और न सूतक काल माना जाएगा. जानिए साल 2026 के इस आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कहां दिखेगा?
12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण के बाद अगला सूर्य ग्रहण फरवरी 2027 में लगेगा. यह ग्रहण 6 फरवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर लगेगा. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा. यानी कि रिंग ऑफ फायर. जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को ढंक लेगा, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण उसकी छाया सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाएगी. जिससे सूर्य के चारों ओर एक चमकदार रिंग या आग का घेरा नजर आएगा. जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है.
2027 का यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार, 6 फरवरी 2027 की शाम 06 बजकर 27 मिनट पर प्रारंभ होगा और 7 फरवरी को रात 12 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगा. इस समय तक भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा, लिहाजा जब सूर्य ही नहीं दिखेगा तो ग्रहण भी नजर नहीं आएगा.
6 फरवरी 2027 का सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा. लिहाजा मौनी अमावस्या को लगे इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा. जिसे बिना किसी रुकावट के इस दिन के स्नान-दान, पूजा, तर्पण आदि कार्य हो सकेंगे. हालांकि इसके लिए शुभ मुहूर्त जरूर देखने चाहिए.
साल 2027 का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को लगेगा, जिसका चर्चा बीते एक साल से जमकर हो रही है. यह सदी यानी कि 100 साल में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है क्योंकि इस ग्रहण के दौरान 6 मिनट 23 सेकंड के लिए दुनिया के कई हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा.
यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा. यानी कि साल 2027 के दोनों सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएंगे. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण - दक्षिणी स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र (लक्सर), सऊदी अरब (जेद्दा, मक्का) और यमन में दिखेगा. वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में यह आंशिक तौर पर नजर आएगा.
(Disclaimer-इस लेख में दी गई जानकारी खगोलीय गणनाओं, पंचांग और मान्यताओं पर आधारित है. सूर्य ग्रहण के समय, दृश्यता और सूतक काल से जुड़ी जानकारी विभिन्न स्रोतों और खगोलीय कैलेंडरों से ली गई है. किसी भी धार्मिक या ज्योतिषीय उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें.)