सोम प्रदोष आज, पूजा में पढ़ें यह व्रत कथा, मिलेगा दोगुना फल

Pradosh Vrat Katha: सोमवार के दिन प्रदोष व्रत का पड़ना अत्‍यंत शुभ माना जाता है क्‍योंकि सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव शंकर को समर्पित हैं. नवंबर का पहला प्रदोष 3 नवंबर 2025, सोमवार को है. आज प्रदोष व्रत की पूजा में यह कथा जरूर पढ़ें. 

Nov 03, 2025, 07:53 AM IST
सोम प्रदोष आज, पूजा में पढ़ें यह व्रत कथा, मिलेगा दोगुना फल

Som Pradosh Today: हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. इनमें सोम प्रदोष व्रत को सबसे ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण और फलदायी माना गया है. जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं. 3 नवंबर 2025, सोमवार को कार्तिक शुक्‍ल त्रयोदशी तिथि है, यानी कि सोम प्रदोष व्रत है. आज 3 नवंबर को सोम प्रदोष पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम शाम को 05:34 से लेकर 08:11 बजे तक है. प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करना ही सबसे उचित मानी जाती है. 

कैलास पर्वत पर नृत्‍य करते हैं महादेव 

मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलास पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं. इस समय में पूजा करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. वहीं सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा करने से शिव जी साधक के सारे पाप नष्‍ट कर देते हैं और उसे मरने के बाद उच्‍च स्‍थान प्राप्‍त होता है. 

सोम प्रदोष व्रत की पौराण‍िक कथा

सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार, ''एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी. उसके पति का स्वर्गवास हो गया था. उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था इसलिए प्रात: होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी. भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी. एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला. ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई. वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था. 

शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था इसलिए इधर-उधर भटक रहा था. राजकुमार ब्राह्मण-पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा. तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई. अगले दिन अंशुमति अपने माता-पिता को राजकुमार से मिलाने लाई. उन्हें भी राजकुमार भा गया. कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता-पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए. उन्होंने वैसा ही किया.

ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी. उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुन: प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा. राजकुमार ने ब्राह्मण-पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया. ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण-पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं. अत: सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए.'' 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

