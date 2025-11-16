Advertisement
सोम प्रदोष व्रत को क्‍यों माना गया है दोगुना फलदायी, कब है अगला प्रदोष 17 या 18 नवंबर

Som Pradosh Vrat 2025 Date : मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इसका पहला प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा. जानिए अगहन का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और यह क्‍यों इतना महत्‍वपूर्ण है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:10 PM IST
Pradosh Vrat November 2025 Date : मार्गशीर्ष महीना देवताओं का प्रिय महीना है. इस महीने में भगवान कृष्‍ण की पूजा की जाती है. वहीं मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. नवंबर 2025 में पड़ रहा प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्‍या है. 

यह भी पढ़ें: मंगल की राशि में सूर्य दिखाएंगे रौद्र रूप, 5 राशि वालों के लिए अगले 30 दिन भारी, इन क्षेत्रों में आएंगी चुनौतियां

नवंबर 2025 में प्रदोष व्रत 

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4 बजकर 47 मिनट से शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, 17 नवंबर 2025, सोमवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. चूंकि यह प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा.  

यह भी पढ़ें: 7 साल की उम्र में बच्‍चे पैदा करेंगी लड़कियां और...थर्रा देगी ये भविष्‍यवाणी, सच होने में बाकी है इतना वक्‍त

सोम प्रदोष व्रत पर मिलेगा दोगुना फल 

सोम प्रदोष व्रत रखने और इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है. चूंकि सोमवार का दिन और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं. इसलिए इस दिन व्रत रखने से दोनों व्रतों का पुण्‍यफल मिलता है. 

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र के गजब संयोग में 2026 की शुरुआत, 3 महीनों में करोड़पति हो जाएंगे मिथुन समेत 4 राशि वाले लोग, कदम चूमेगी सक्‍सेस

प्रदोष काल में करें पूजा 

प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय में करने का महत्‍व है. सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे के समय को प्रदोष काल माना जाता है. इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है. सच्‍चे मन से यह व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

