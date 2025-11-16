Pradosh Vrat November 2025 Date : मार्गशीर्ष महीना देवताओं का प्रिय महीना है. इस महीने में भगवान कृष्‍ण की पूजा की जाती है. वहीं मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. नवंबर 2025 में पड़ रहा प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्‍या है.

नवंबर 2025 में प्रदोष व्रत

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4 बजकर 47 मिनट से शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, 17 नवंबर 2025, सोमवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. चूंकि यह प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा.

सोम प्रदोष व्रत पर मिलेगा दोगुना फल

सोम प्रदोष व्रत रखने और इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है. चूंकि सोमवार का दिन और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं. इसलिए इस दिन व्रत रखने से दोनों व्रतों का पुण्‍यफल मिलता है.

प्रदोष काल में करें पूजा

प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय में करने का महत्‍व है. सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे के समय को प्रदोष काल माना जाता है. इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है. सच्‍चे मन से यह व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

