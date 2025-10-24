Som Pradosh Vrat 2025: नवंबर में पहला सोम प्रदोष व्रत कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि!

Som Pradosh Vrat 2025 kab hai: प्रदोष व्रत हर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव की आसीम कृपा प्राप्त होती है.आइए जानते हैं कि इस आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा.
Som Pradosh Vrat 2025 Date: भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है. यहां तक कि शिव पुराण में भी व्रत का महिमा मंडन विस्तार रूप से किया गया है. इस व्रत पर प्रदोष काल में विधि विधान से शिव जी और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है.
होती है भोलेनाथ की कृपा
जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत का संकल्प करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भोलेनाथ करते हैं और जीवन के सभी संकटों का नाश करते हैं. अविवाहितों के लिए सुयोग्य वर या वधु की प्राप्ति होती है. ध्यान दें कि कार्तिक माह के दूसरे प्रदोष व्रत पर यानी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है. ऐसे में इस प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाएगा. यह व्रत 3 नवंबर 2025 को रखा जाएगा. आइए इस दिन का पूजा मुहूर्त और पूजा विधि जान लें.
कार्तिक माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 03 नवंबर 2025 को सुबह 05:07 पर होगी और तिथि का समापन 04 नवंबर 2025 को प्रात: 02:05 बजे होगा. इस तरह प्रदोष व्रत 03 नवंबर 2025 को रखा जाएगा.
सोम प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह का दूसरा प्रदोष व्रत और नवंबर के पहले सोम प्रदोष व्रत के दिन महादेव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:34 बेजे से लेकर रात 08:11 बजे तक रहने वाला है. इस अवधि में विधि-विधान से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा आराधना की जाएगी.
सोम प्रदोष व्रत पूजा विधि
प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.
शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प कर लें.
सुबह के समय शिव मंदिर में जातक शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
अब शाम को फिर से स्नान करके प्रदोष व्रत में पूजा के लिए बैठें.
प्रदोष व्रत की पूजा में घर पर ही शिव जी और पर्वती जी की पूजा करें.
इसके लिए एक चौकी पर भगवान की प्रतिमा या फोटो रखें.
शिव जी और पर्वती जी का जलाभिषेक करें.
पूआक, बेलपत्र, भांग, फल, शहद, धतूरा चढ़ाएं.
दीप जलाकर भगवान का ध्यान करें और शिवजी के मंत्रों का जाप करें.
अब आरती कर प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न करें.
