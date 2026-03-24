Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर कर लें ये 5 आसान उपाय, चंद्र दोष होगा दूर और मिलेगी हर कार्य में तरक्की

Pradosh Vrat 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रदोष व्रत दोनों चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है. हर महीने दो बार चतुर्दशी तिथि पड़ती है. एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष इन दोनों ही पक्षों की चतुर्दशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 30 मार्च को पड़ रहा है. ऐसे में इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने का विधान है. प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है. ऐसे में इस वक्त भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस महीने का आखिरी सोम-प्रदोष व्रत कब है. पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन 5 उपायों को करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिल सकती है.

कब है चैत्र का आखिरी प्रदोष व्रत?

दृक पंचांग के अनुसार,चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 मार्च को सुबह 7 बजकर 9 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 31 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, सोम प्रदोश व्रत 30 मार्च को ही रखा जाएगा.

सोम प्रदोष व्रत 2026 पूजन मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार, चतुर्दशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव समेत माता पार्वती, गणपति और कार्तिक की पूजा का विधान है. कहते हैं कि प्रदोष काल में की गई शिवजी की पूजा हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है. पंचांग के अनुसार, सोम प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस बार के प्रदोष व्रत पर शिव भक्तों को पूजन के लिए कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा.

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चंद्र दोष को दूर करने के उपाय

सोमवार को "सफेद अन्न" का दान करें- सोमवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को चावल, दूध, चीनी, या अन्य सफेद अन्न का दान करें। इसे चंद्रमा को प्रसन्न करने का प्रभावी उपाय माना गया है। दान देते समय चंद्र मंत्र "ॐ सोम सोमाय नमः" का जाप करना शुभ होता है।

चंद्रमा को दें अर्घ्य- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए चंद्र देव को अर्घ्य देना एक उत्तम उपाय है. ऐसे में सोम प्रदोष व्रत पर रात के समय जब चंद्रोदय हो जाए तो उन्हें दूध या जल से अर्घ्य दें. ऐसा करने से कुंडली का चंद्र ग्रह मजबूत होता है और चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है.

चंद्रमा के यंत्र की करें पूजा- ज्योतिष शास्त्र में यंत्र पूजन का विशेष महत्व है. कहते हैं कि यंत्र पूजन से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण अपने आप हो जाता है. इसलिए विशेष अवसरों पर यंत्र पूजा का विधान हैं. ऐसे में आप चाहें तो सोम प्रदोष व्रत पर घर में चंद्रमा के यंत्र को स्थापित कर पूजन कर सकते हैं. ऐसा करने से कुंडली का चंद्र दोष खत्म होता है और मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है.

सोमवार का व्रत और शिव पूजा- चंद्र दोष को दूर करने के लिए सोम प्रदोष का व्रत रखना भी विशेष उपायों में से एक है. ऐसे में अगर आप चंद्र दोष से पीड़ित हैं, या अनावश्यक मानसिक दवाब महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले सोम प्रदोष का व्रत रखें. इसके साथ ही प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, गंगाजल, फूल और बेलपत्र अर्पित करें. शिवलिंग का अभिषेक करने के दौरान "ॐ नमः शिवाय " इस मंत्र का जाप करते रहें. मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत पर ऐसा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है.

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धारण करें सफेद वस्त्र और मोती- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए सफेद वस्त्र धारण करना और मोती पहनना भी एक अच्छा उपाय है. ऐसे में आप अगर चाहें तो किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर सोम प्रदोष व्रत के दिन मोती रत्न धारण करें. मान्यता है कि मोती पहने से चंद्रमा का दोष दूर होता है और तरक्की की राह आसान होती है.

करें शिव का रुद्राभिषेक- ऐसा देखा गया है कि कुछ जातकों की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति बेहद खराब रहती है. ऐसे में जातक को तमाम मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए चंद्र ग्रह की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए इस सोम प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और इस दौरान "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः" इस मंत्र का जाप करते रहें. मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत पर ऐसा करने से चंद्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)