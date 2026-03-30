मार्च का आखिरी प्रदोष आज, बना मंगलकारी योग, पूजा में जरूर पढ़ें सोम प्रदोष व्रत कथा

प्रदोष व्रत कब है : आज, 30 मार्च 2026 सोमवार को चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि है. जो कि चैत्र मास का आखिरी प्रदोष व्रत है. साथ ही यह मार्च महीने का भी अंतिम प्रदोष व्रत है. प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और सोमवार के दिन भी भगवान शिव के लिए व्रत रखा जाता है. इसलिए आज का सोम प्रदोष व्रत करने से व्रती को दोनों व्रत का लाभ मिलेगा. सोम प्रदोष व्रत के इस मंगलकारी संयोग में शाम को प्रदोष काल में विधि-विधान से पूजा करें और सोम प्रदोष व्रत कथा जरूर पढ़ें.

सोम प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्‍ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत आज सुबह 07:09 बजे से होगी और इसका समापन 31 मार्च की सुबह 06:55 बजे होगा. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्‍व है. लिहाजा प्रदोष व्रत 30 मार्च 2026 को रखा जाएगा. आज सोम प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 06:38 बजे से रात 08:57 बजे तक है. मान्‍यता है कि प्रदोष व्रत करने से जीवन सुखी और शरीर निरोगी रहता है. साथ ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

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सोम प्रदोष व्रत की कथा

सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी. उसके पति का स्वर्गवास हो गया था. उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था इसलिए प्रात: होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी. भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी. एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला. ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई. वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था. शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था इसलिए इधर-उधर भटक रहा था.

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राजकुमार ब्राह्मण-पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा. तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई. अगले दिन अंशुमति अपने माता-पिता को राजकुमार से मिलाने लाई. उन्हें भी राजकुमार भा गया. कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता-पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए. उन्होंने वैसा ही किया.

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ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी. उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुन: प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा. राजकुमार ने ब्राह्मण-पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया. ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण-पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं. अत: सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)