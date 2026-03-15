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Hindi Newsधर्मचैत्र प्रदोष व्रत पर सोमवार का शुभ संयोग, शिव पूजा का मिलेगा दोगुना फल, इस मंत्र के जाप से दूर होगा चंद्र दोष

चैत्र प्रदोष व्रत पर सोमवार का शुभ संयोग, शिव पूजा का मिलेगा दोगुना फल, इस मंत्र के जाप से दूर होगा चंद्र दोष

Pradosh Vrat 2026: चैत्र मास का पहला प्रदोष व्रत बहुत शुभ योग में रखा जाएगा. इससे व्रती को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दोगुना फल प्राप्‍त होगा. जानिए यह प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ समय क्‍या है, साथ ही प्रदोष व्रत के दिन क्‍या खाएं और क्‍या नहीं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:47 AM IST
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सोम प्रदोष व्रत मार्च 2026.
सोम प्रदोष व्रत मार्च 2026.

Som Pradosh Vrat 2026 March: प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र व्रतों में से एक है. हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और भगवान शिव व देवी पार्वती की पूजा की जाती है. इस समय चैत्र मास चल रहा है. चैत्र मास का पहला प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026, सोमवार को रखा जाएगा. चूंकि सोमवार भी भोलेनाथ को समर्पित है. इसलिए इस सोम प्रदोष का व्रत रखने से दोगुना फल मिलेगा. 

पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 16 मार्च 2026 की सुबह 09:40 बजे से प्रारंभ होकर 17 मार्च 2026 की सुबह 09:23 बजे समाप्‍त होगी. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो कि 16 मार्च को पड़ेगा. 

सोमवार और प्रदोष व्रत का संयोग 

सोमवार का दिन और प्रदोष व्रत दोनों को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. इस बार प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिससे 'सोम प्रदोष व्रत' कहा जाएगा. इस दिन व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि-विधान से शिव-पार्वती की पूजा करने से सारे कष्‍ट दूर होंगे और मनोकामनाएं भी पूरी होंगी. शिव पुराण के अनुसार सोमवार को प्रदोष पड़ने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं.

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सोम प्रदोष पर पूजा का शुभ मुहूर्त 

16 मार्च को सोम प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06:30 बजे से रात 08:54 बजे तक है. इस समय प्रदोष काल रहेगा. जिसमें शिव जी की पूजा करना सर्वोत्‍तम माना गया है. प्रदोष काल शाम को सूर्यास्त के बाद का समय होता है.

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चंद्र दोष दूर करने का उपाय 

जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है. तनाव, ओवरथिंकिंग परेशान करते हैं, वे लोग सोम प्रदोष के दिन चंद्र देव के मंत्र 'ॐ सों सोमाय नमः' या 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके अलावा व्रत का दोगुना फल पाने के लिए दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें या बेलपत्र पर सफेद चंदन से 'राम' लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें. 

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प्रदोष व्रत के नियम  

प्रदोष व्रत में सुबह और शाम, दोनों समय पूजा करने का विधान है. शाम को फिर से स्‍नान करके प्रदोष काल में विधिवत पूजा-अभिषेक करें. प्रदोष व्रत में दूध, दही, ताजे फल, आलू, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना की खीर, मखाने की खीर या कुट्टू/सिंघाड़े के आटे से बनी पूरी-परांठे जैसी सात्विक चीजें ही खाएं. चाहें तो सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन प्रदोष व्रत में अनाज, सादा नमक, लाल मिर्च, सब्जियां आदि नहीं खाना चाहिए.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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