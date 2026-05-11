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Hindi Newsधर्मSomnath Amrit Mahotsav 2026: 11 तीर्थों का पवित्र जल, सोमनाथ में अलौकिक कुंभाभिषेक, दिव्‍यता-भव्‍यता का हुआ संगम

Somnath Amrit Mahotsav 2026: 11 तीर्थों का पवित्र जल, सोमनाथ में अलौकिक कुंभाभिषेक, दिव्‍यता-भव्‍यता का हुआ संगम

Kumbhabhishek in Somnath Temple : सोमनाथ मंदिर में दिव्‍यता और भव्‍यता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. मंदिर में पवित्र कुंभाभिषेक किया जा रहा है, जो 12 साल में 11 पवित्र तीर्थों के जल से होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 11, 2026, 12:49 PM IST
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Somnath Amrit Mahotsav 2026: 11 तीर्थों का पवित्र जल, सोमनाथ में अलौकिक कुंभाभिषेक, दिव्‍यता-भव्‍यता का हुआ संगम

Kumbhabhishek Kya Hota Hai: आज पूरे देश की नजरें सोमनाथ मंदिर के अमृत पर्व पर टिकी हुई हैं. जो कि मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है. मंदिर को दुल्‍हन की तरह सजाया गया है और कई धार्मिक अनुष्‍ठान हो रहे हैं, जिसमें कुंभाभिषेक प्रमुख है. 

सोमनाथ ज्‍योतिर्लिंग में हो रहा कुंभाभिषेक बेहद खास है, जिसके लिए 11 पवित्र तीर्थों से जल लाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अनुष्‍ठानों में हिस्‍सा ले रहे हैं. 11 मई को ही आज से 75 साल पहले मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्‍ठा की गई थी. जानिए ये कुंभाभिषोक क्‍या है? 

11 पवित्र तीर्थों का जल 

सोमनाथ मंदिर में चल रही महापूजा, ध्वजारोहण और धार्मिक अनुष्ठान कुंभाभिषेक के लिए 11 पवित्र तीर्थस्‍थलों से जल लाया गया है. फिर इस जल से यह विशेष कुंभाभिषेक भी किया गया.

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जब विशेष वैदिक मंत्रों और विधियों से अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर, कलश पर चढ़ाया जाता है तो उसे कुंभाभिषेक कहते हैं. यह 2 शब्दों से मिलकर बना है - कुंभ यानी कलश या पवित्र पात्र और अभिषेक यानी पवित्र स्नान. 

(यह भी पढ़ें: सोने से सजा 10 टन वजनी कलश, 1600 से ज्‍यादा छोटे कलश, स्‍वर्ण आभा से जगमगाया सोमनाथ मंदिर)

सोमनाथ में पहली बार हुआ कुंभाभिषेक 

दक्षिण भारत में मंदिरों में 12 साल में कुंभाभिषेक करने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे दैवीय ऊर्जा को फिर से जागृत किया जाता है. लेकिन सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक पहली बार हो रहा है. यह नजारा अलौकिक रहा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोल से कमांड दी और मंदिर के शिखर पर 90 मीटर ऊंची क्रेन से पहुंचाए गए शिखर का कुंभाभिषेक हुआ. शिखर पर अभिषेक करने के बाद, गर्भगृह में मुख्य मूर्तियों का भी उसी पवित्र जल से अभिषेक किया गया. 

इस मौके पर वायुसेना के सूर्य किरण विमान एयर शो हुआ. सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में प्लेन ने करतब दिखाए. आसमान में हार्ट (दिल) का शेप बनाया.

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वहीं जब नए मंदिर का निर्माण होता है तब भी मंदिर के कलश का विधिवत तरीके से अभिषेक किया जाता है जिसे नूतन कुंभाभिषेकम कहते हैं. 

सोमनाथ मंदिर में पहली बार हुए इस अनुष्ठान का दिव्‍य दर्शन करने के लिए बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए. इस दौरान शंखनाद, वाद्य यंत्रों और मंत्रों के जाप की दिव्‍य ध्‍वनि गूंजती रही. 

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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