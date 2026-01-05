Somnath Mandir : यहां हवा में तैरते शिवलिंग को देखकर इस मुगल शासक के उड़ गए थे तोते, लूट-खसोट कर खून से किया था लाल

Somnath Mandir History in Hindi : सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं. सन् 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया, इसे तोड़ा और सब कुछ लूटकर ले गया. हिंदुओं की आस्‍था के केंद्र सोमनाथ मंदिर को तोड़कर भी महमूद गजनवी इसे तोड़ नहीं सका. ये इस बात का सुबूत है कि 1000 साल बाद भी हिंदुओं के मन में इस मंदिर के प्रति वैसी ही आस्‍था है और यह मंदिर आज भी पूरे गौरव के साथ खड़ा हुआ है.

इस मंदिर का जो मौजूद स्‍वरूप है उसके निर्माण को भी 75 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर मंदिर चर्चा में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्‍लॉग लिखकर इस मंदिर के प्रति देशवासियों की भावनाएं जताई हैं. आइए जानते हैं वो घटना जब मुगल शासक महमूद गजनवी इस मंदिर में आया और चमत्‍कार देखकर भौंचक्‍का रह गया. बाद में उसने इस मंदिर को लूटा, तोड़ा और भक्‍तों का खूब खून बहाया.

हवा में तैरता था शिवलिंग

गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है. इस ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत और स्कंद पुराणा से लेकर कई धर्म ग्रंथों में मिलती है. मान्‍यता है कि चंद्र देव ने भगवान शिव को ही अपना नाथ-स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी इसीलिए इसका नाम 'सोमनाथ' हो गया. चंद्र देव का एक नाम 'सोम' भी है.

इस प्राचीन कालीन मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहां तैरता हुआ शिवलिंग था. यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था क्‍योंकि यह शिवलिंग चुम्बक की शक्ति से हवा में ही स्थि‍त रहता था. कहते हैं कि जब महमूद गजनबी यहां पहली बार आया तो इसे देखकर हतप्रभ रह गया था. उस दिन ही उसने इस मंदिर को लेकर अपने नापाक इरादे गढ़ लिए थे.



सोमनाथ मंदिर को लूटा, तोड़ा और खून बहाया

साल 1026 महमूद गजनवी ने करीब 5,000 सिपाहियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया. सोमनाथ मंदिर की सारी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया. इतना ही नहीं मंदिर में पूजा कर रहे निहत्‍थे लोगों को भी मार डाला. साथ ही मंदिर की रक्षा के लिए आगे आए आसपास के ग्रामीणों का भी खून बहाया.

इसके बाद मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ और कई बार इसे तोड़ा और लूटा गया. आखिरी बार भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया. तब 1950 में इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण हुआ जो आज भी मौजूद है. लिहाजा इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने बनवाया था और दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था.

