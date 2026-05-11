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Hindi Newsधर्मसोने से सजा 10 टन वजनी कलश, 1600 से ज्‍यादा छोटे कलश, स्‍वर्ण आभा से जगमगाया सोमनाथ मंदिर

सोने से सजा 10 टन वजनी कलश, 1600 से ज्‍यादा छोटे कलश, स्‍वर्ण आभा से जगमगाया सोमनाथ मंदिर

सोमनाथ मंदिर स्‍वर्णिम आभा से दमक रहा है, इसके शिखर पर 10 टन वजनी सोने से मढ़ा कलश जगमगा रहा है. वहीं अन्‍य 1600 सेज्‍यादा छोटे कलश भी सोने से सजे हैं. आज सोमनाथ मंदिर के पुर्ननिर्माण के 75 वीं सालगिरह है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 11, 2026, 09:15 AM IST
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सोमनाथ मंदिर का 10 टन वजनी सोने से सजा कलश.
सोमनाथ मंदिर का 10 टन वजनी सोने से सजा कलश.

Somanath Mandir News Today: सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण को आज 11 मई 2026 को 75 साल पूरे हो गए हैं. मुगल आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़ा गया मंदिर 1000 साल बाद भी पूरी शान से खड़ा है और इसके शिखर पर सज रहा है 10 टन वजन को सोने से मढ़ा कलश. यह मंदिर जितना अपने इतिहास और महत्‍व के लिए मशहूर है इसकी भव्‍यता भी वैसी ही अलौकिक है. 

सबसे वजनी कलश 

माना जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर के शिखर पर सुशोभित किया गया कलश देश के मंदिरों में सबसे वजनी कलश हो सकता है. इसका वजन 10 टन है. इतना ही नहीं मंदिर में 1,666 छोटे कलश भी लगे हुए हैं. कमाल की बात यह है कि भक्‍तों से आए भारी-भरकम चढ़ावे से इन सभी कलशों को सोने से मढ़ा गया है. पत्‍थर से बने मंदिर और उस पर कलशों की स्‍वर्णिम आभा देखते ही बन रही है. 

ढाई सौ साल बाद मढ़ा गया कलश 

सोमनाथ मंदिर का शिखर लगभग 2500 साल बाद सोने से मढ़ा गया है और अब पूरा शिखर सोने की तरह चमक रहा है. 5 एकड़ में फैले सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई 155 फीट है. यह 7 मंजिला इमारत की आकृति वाला मंदिर है. रोजाना यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं और पहले ज्‍योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन करते हैं. 

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चंद्र देव ने बनवाया था मंदिर 

सोमनाथ मंदिर को लेकर मान्‍यता है कि इसका निर्माण स्‍वयं चंद्रदेव ने करवाया था. इस मंदिर के दर्शन मात्र से चंद्र दोष दूर हो जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्र देव से कराया, तो चंद्र देव सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे और बाकी 26 पत्नियों को नजरअंदाज करते थे. 

इससे नाराज होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्र देव को शाप दे दिया, जिससे उनका आकार छोटा पड़ने लगा. तब ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्र देव ने समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल प्रभास में भगवान शिव की तपस्या की. जिसके बाद भगवान शिव ने उन्‍हें दर्शन दिए और अपने मस्‍तक पर धारण किया. उसी समय भगवान शिव वहां ज्‍योतिर्लिंग के रूप में स्‍थापित हो गए. सोमनाथ से अर्थ है सोम यानी कि चंद्रमा के नाथ. 

साल 2026 में सोमनाथ मंदिर से जुड़ा अद्भुत संयोग 

सोमनाथ मंदिर को लेकर साल 2026 बहुत खास है. इससे जुड़े 2 अहम संयोग बन रहे हैं. 
- जनवरी 2026 में महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्‍वी में किए गए सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हुए. इस मौके पर स्‍वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया था. 
- इसी साल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को 75 साल पूरे हुए हैं. 11 मई 1951 में भारत के पहले राष्‍ट्रपति डॉ. राजेन्‍द्र प्रसाद ने मंदिर की प्राणप्रतिष्‍ठा की थी. जिसे लेकर आज अमृत पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्‍सा ले रहे हैं. 

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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