Somvar Ke Upay: सोमवार के उपाय कर चंद्रमा को करें बलवान, मन रहेगा शांत, नहीं लेंगे गलत फैसले!

Chandrama Majboot Karne Ke Upay: किसी भी ग्रह के दोष को दूर करना हो तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय करें. इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर कौन से उपाय करके मन और माता के कारक ग्रह चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है. दरअसल इसके लिए सोमवार को कुछ कारगर उपाय किए जा सकते हैं. तो आइए जानें कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय और चंद्रमा के कमजोर होने के क्या लक्षण हैं.

कमजोर चंद्रमा के लक्षण-

किसी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थित कमजोर है तो उसका स्वभाव अक्सर खराब रहेगा और मानसिक रूप से व्यक्ति अशांत होगा. व्यक्ति छोटी-छोटी बातों से हमेशा परेशान रहेगा और बात बात पर भावुक होने लगेगा. गलत फैसले लेना, बात बात पर झुंझलाना, माता की सेहत खराब रहना, खांसी-जुकाम, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी समस्या होना, ये सब कमजोर चंद्र की निशानियां हैं. नींद न आना और हमेशा मानसिक थकावट बना रहना, किसी काम में मन एकाग्र न रहना, डिप्रेशन आदि होना भी खराब चंद्रमा के लक्षण हैं.

चंद्रमा को जल्द मजबूत करने के उपाय

सोमवार को इस मंत्र का करें जाप

सोमवार के दिन सच्चे मन से चंद्रोदय के समय इस मंत्र का जाप 108 बार करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और दिमाग हल्का लगेगा. मंत्र हैं- “ॐ सों सोमाय नमः”.

शिवजी की पूजा करें

सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहिए और मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए. इससे चंद्रमा मजबूत होता है जिससे मानसिक शांति मिलती है.

सोमवार को सफेद चीजों का दान करें

सोमवार के दिन और पूर्णिमा तिथि पर सफेज वस्तुओं का दान करें, जैसे सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध आदि का दान करें तो कुंडली में चंद्रमा स्थिति मजबूत होगी.

सफेद चीजों का सेवन

सोमवार के दिन अगर सफेद चीजों का सेवन करें तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी. दूध, दही, चावल, आदि का सेवन कर चंद्रमा के दोष को दूर कर सकते हैं.

बरगद के पेड़ में जल करें अर्पित

कुंडली में चंद्रमा का कमजोर होना बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है. इसके लिए एक उपाय करें, बरगद के पेड़ की जड़ में सोमवार के दिन जल अर्पित करें.

इस रत्न को करें धारण

सोमवार को शिव जी की पूजाकर सफेद मोती को धारण करें. इस विधि से चंद्रमा मजबूत होगा. हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें, चांदी का छल्ला भी धारण कर सकते हैं.

