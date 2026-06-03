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Hindi Newsधर्मजून में पड़ रही सोमवती अमावस्‍या क्‍यों है इतनी खास? तारीख के साथ जानें स्‍नान-दान का समय

जून में पड़ रही सोमवती अमावस्‍या क्‍यों है इतनी खास? तारीख के साथ जानें स्‍नान-दान का समय

Amavasya June 2026: जून महीने की अमावस्‍या बहुत खास है, एक ओर यह 3 साल में आने वाली अधिकमास की अमावस्‍या है. दूसरी ओर, इसका सोमवार को पड़ना इसे विशेष बना रहा है. जानिए अमावस्‍या की तारीख और स्‍नान दान का समय. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:19 AM IST
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जून में पड़ रही सोमवती अमावस्‍या क्‍यों है इतनी खास? तारीख के साथ जानें स्‍नान-दान का समय

Somvati Amavasya 2026: अधिकमास 3 साल में आता है इसलिए अधिकमास की हर तिथि खास होती है. इसमें अधिकमास की अमावस्‍या भी शामिल है. इसी दिन भगवान विष्‍णु को समर्पित यह महीना समाप्‍त होता है. इस साल जून में अधिकमास की अमावस्‍या पड़ रही है. 

3 साल में एक बार आने के कारण अधिकमास या पुरुषोत्‍तम महीने की अमावस्‍या को अन्‍य अमावस्‍या की तुलना में विशेष माना गया है. इस साल यह ज्‍ये‍ष्‍ठ अधिक अमावस्‍या 15 जून 2026, सोमवार को पड़ रही है. जब भी अमावस्‍या सोमवार को पड़ती है, उसे सोमवती अमावस्‍या कहा जाता है. 

सोमवती अमावस्‍या 2026 

पंचांग के अनुसार ज्‍येष्‍ठ अधिक अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 बजे से प्रारंभ होगी और 15 जून 2026 को सुबह 08:23 बजे समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 15 जून को अमावस्‍या मानी जाएगी. इस दिन स्नान-दान का समय सुबह सूर्योदय से 08:23 बजे तक रहेगा. 

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शिव कृपा पाने का सुनहरा मौका 

अमावस्‍या का दिन पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए तर्पण, दान-पुण्‍य करने के लिए विशेष होती है. लेकिन सोमवती अमावस्‍या पितृ कर्म करने के अलावा भगव‍ान शिव की कृपा पाने के लिए भी खास होती है. 

सोमवती अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में स्‍नान करें या घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्‍नान करें. फिर पूजा करें. शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें, उन्‍हें सवा किलो चावल अर्पित करें. फिर यह चावल किसी गरीब-जरूरतमंद व्‍यक्ति को दान कर दें. ऐसा करने से जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है. आर्थिक तंगी दूर होती है. 

सोमवती अमावस्‍या पर करें यह काम 

- सोमवती अमावस्‍या के दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करें. यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों के जल की कुछ बूंदें डालकर स्‍नान करें. 

- अमावस्‍या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें. इससे कई देवी-देवताओं की कृपा प्राप्‍त होती है. 

- पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए तर्पण करें, गरीबों को दान दें. 

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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