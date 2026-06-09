Somvati Amavasya ke Upay: साल 2026 का मलमास कई मायनों में खास है. एक तो यह ज्येष्ठ महीने के बीच में आया है, जिससे ज्येष्ठ मास के आमतौर पर 4 या 5 पड़ने वाले बड़ा मंगल अब 8 हो गए हैं. वहीं मलमास का समापन भी एक खास संयोग में हो रहा है. मलमास या अधिकमास की अमावस्या सोमवार को पड़ रही है.
जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं. मलमास का आखिरी दिन सोमवती अमावस्या ही है. यह दिन पितृ दोष समेत कई कष्टों से निजात पाने के लिए विशेष है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 जून 2026, रविवार को दोपहर 12:20 बजे से शुरू होकर अगले दिन 15 जून 2026, सोमवार को सुबह 08:24 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 15 जून को मानी जाएगी.
सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के लिए तर्पण और गरीबों को दान करने से पितृ दोष दूर होता है. पाप नष्ट होते हैं. नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
साथ ही अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए और रात को दीपक जलाएं. साथ ही इस दिन शिव जी की पूजा करें. महादेव और माता पार्वती का कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें.
पितृ दोष और आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय : यदि कुंडली में पितृ दोष है, कोशिशों के बाद भी आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो सोमवती अमावस्या की सुबह स्नान करें. तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा दूध, शहद और काले तिल मिलाकर 'ॐ पितृ देवताभ्यो नमः' मंत्र का जाप करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित करें. इससे पितृ प्रसन्न होकर धन-समृद्धि, वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.
नकारात्मकता दूर करने का उपाय : यदि घर में अक्सर बिना वजह झगड़े-कलह होते हैं तो अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने के साथ-साथ घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
दान : अमावस्या के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, भोजन, धन का अपनी सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें. साथ ही ब्राह्मणों को भी अनाज, फल आदि दान करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)