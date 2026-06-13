Jyeshtha Amavasya 2026: 15 जून 2026, सोमवार को ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या है. इसी दिन से मलमास (पुरुषोत्तम मास या अधिकमास) भी खत्म होगा और एक महीने से शादी जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हटेगी. इसके बाद एक बार फिर से मूल ज्येष्ठ महीना प्रारंभ होगा.
अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है और इस दिन स्नान-दान, तर्पण आदि पितृ कर्म किए जाते हैं. साथ ही कुछ नियमों का पालन किया जाता है लेकिन यह ज्येष्ठ अधिक अमावस्या साल की बाकी अमावस्या से कई मायनों में खास है.
1. यह अधिकमास की अमावस्या है जो 3 साल में आती है और विशेष फलदायी मानी गई है.
2. हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को विशेष माना गया है और यह साल 2026 की पहली सोमवती अमावस्या है. इसके बाद सीधे नवंबर में दीपावली के मौके पर सोमवती अमावस्या (कार्तिक अमावस्या) का संयोग बनेगा.
3. 15 जून की ही अमावस्या को मलमास समाप्त होगा और एक बार फिर से शुभ-मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे.
चूंकि यह अमावस्या बेहद खास है इसलिए ऐसा कोई काम न करें, जिनका अशुभ फल मिले या पितृ नाराज हों.
- सोमवती अमावस्या के दिन गलती से भी बाल, नाखून न काटें.
- इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, वरना पितृ नाराज हो जाएंगे. अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण, दान-पुण्य करें और सादगी से दिन बिताएं.
- तामसिक चीजों का सेवन न करें, वरना पितृ नाराज हो सकते हैं.
- अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पत्तियां न तोड़ें, न पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएं.
- अमावस्या के दिन गरीबों, ब्राह्मणों को दान करें लेकिन धर्म-शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुरूप ही दान करें. यानी कि अनाज, कपड़े, धन आदि दान करें. फटे-पुराने कपड़े, प्लास्टिक के बर्तन, खराब अनाज या भोजन दान करने की गलती न करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें. )