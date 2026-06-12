Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या को एक बहुत ही शुभ और प्रभावशाली तिथि के रूप में जाना जाता है. यह तिथि पितरों को समर्पित है लेकिन इस दिन अगर सच्चे मन से महादेव की पूजा करें और शिवलिंग पर अपनी राशि के अनुसार विशेष सामग्री, जल व दूध आदि से अभिषेक करें तो आपके सभी पाप कट सकते हैं. इसके अलावा पुण्य की प्राप्ति भी हो सकती है. राशि अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक करने से ग्रहों की स्थिति भी कुंडली में संतुलित हो सकती है.
अधिकमास का सोमवती अमावस्या इस साल 15 जून 2026 को पड़ रही है. सोमवार का दिन शिव जी की उपासना को समर्पित है और इसी दिन अमावस्या तिथि होना एक अति शुभ संयोग है. इस दिन शिवजी और देवी पार्वती की पूजा उपासना करें और फिर शिव मंदिर जातक शिवलिंग पर सच्चे मन से अभिषेक करें और पूजा अर्चना करें. इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और बड़े से बड़े संकटों का नाश होगा.
मेष राशि: मेष राशि के लोग शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करें.
वृषभ राशि: वृषभ राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में दूध मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
मिथुन राशि: मिथुन राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दूध में दूर्वा मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
कर्क राशि: कर्क राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दही से शिवलिंग पर अभिषेक करें.
सिंह राशि: सिंह राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में लाल फूल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
कन्या राशि: कन्या राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में दूर्वा डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
तुला राशि: तुला राशि के लोग सोमवती अमावस्या को पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें.
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
धनु राशि: धनु राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दूध में केसर डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
मकर राशि: मकर राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोग सोमवती अमावस्या को नारियल के जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें.
मीन राशि: मीन राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)