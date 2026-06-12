मेष राशि: मेष राशि के लोग शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करें.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में दूध मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दूध में दूर्वा मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.

कर्क राशि: कर्क राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दही से शिवलिंग पर अभिषेक करें.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में लाल फूल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.

कन्या राशि: कन्या राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में दूर्वा डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.

तुला राशि: तुला राशि के लोग सोमवती अमावस्या को पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.

धनु राशि: धनु राशि के लोग सोमवती अमावस्या को दूध में केसर डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.

मकर राशि: मकर राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गंगाजल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोग सोमवती अमावस्या को नारियल के जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें.

मीन राशि: मीन राशि के लोग सोमवती अमावस्या को गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें.