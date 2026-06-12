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Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर राशि अनुसार करें शिवलिंग का अभिषेक, कटेंगे एक-एक पाप और पुण्य की होगी प्राप्ति!

Somvati Amavasya 2026 : सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है. इस दिन पापों से मुक्ति पाने के लिए और पुण्य प्राप्ति के लिए अगर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक करें तो जल्द ही इसके शुभ परिणाम दिख सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 12, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:09 PM IST
Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर राशि अनुसार करें शिवलिंग का अभिषेक, कटेंगे एक-एक पाप और पुण्य की होगी प्राप्ति!
Image Credit: AI (Shiv Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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