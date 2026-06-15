15 June ka Panchang : आज 15 जून 2026 का दिन बहुत खास है क्योंकि आज कई शुभ योग बन रहे हैं. आज ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या पर सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है. साथ ही आज अधिकमास या मलमास भी खत्म हो जाएगा और एक महीने से शुभ-मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी. कल यानी कि 16 जून से फिर से शादियां आदि प्रारंभ हो जाएंगी. इसके अलावा आज सूर्य गोचर करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.
सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य करने का बड़ा महत्व है. आज सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त के अलावा दोपहर 11:54 बजे से 12:49 बजे तक और शाम को गोधुली बेला में 07:17 बजे से 07:37 बजे तक दान-पुण्य के लिए शुभ मुहूर्त हैं. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग यहां देखें.
आज की तिथि - सुबह 08:23 बजे तक ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या तिथि रहेगी. इसके बाद मूल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, जिसका क्षय हो रहा है.
आज का वार - सोमवार
आज के व्रत- त्योहार - सोमवती अमावस्या, मिथुन संक्रांति, मलमास का समापन और सोमवार व्रत. (संबंधित खबर: 1 नहीं 3 कारणों से खास है साल 2026 की पहली सोमवती अमावस्या, न करें ये अशुभ काम, पीछे पड़ जाएगा दुर्भाग्य)
आज के ग्रह गोचर - आज सूर्य गोचर करके मिथुन राशि में आ रहे हैं, साथ ही चंद्रमा भी गोचर करके मिथुन राशि में आ रहे हैं.
आज का नक्षत्र - शाम 07:08 बजे तक मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा और इसके बाद आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 08:55 बजे तक शूल योग रहेगा, इस योग में यात्रा करना अशुभ माना जाता है. इसके बाद गण्ड योग प्रारंभ होगा.
सर्वार्थ सिद्धि योग - द्रिक पंचांग के अनुसार सुबह 05:23 बजे से शाम 07:08 बजे तक.
सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:09 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 05:26 बजे
चन्द्रास्त - शाम 07:48 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12:54 बजे तक
अमृत काल - सुबह 11:27 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
राहुकाज - सुबह 07:25 बजे से 09:06 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:07 बजे से 03:48 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:54 बजे से दोपहर 01:47 बजे तक, दोपहर 03:35 बजे से शाम 04:28 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 02:30 बजे से तड़के सुबह 03:54 बजे तक
नाग - सुबह 08:24 बजे तक
किस्तुघन - सुबह 08:24 बजे से शाम 06:26 बजे तक
बव - शाम 06:26 बजे से 16 जून की सुबह 04:31 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है. )