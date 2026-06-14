Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर इस विधि से करें भोलेनाथ की पूजा, जान लें शुभ संयोग और मुहूर्त

Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर इस विधि से करें भोलेनाथ की पूजा, जान लें शुभ संयोग और मुहूर्त

Somvati Amavasya Shubh Muhurat: सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या कहलाती है. इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है और दोपहर के समय पितरों का तर्पण किया जाता है. आइए जानें इस दिन का मुहूर्त योग और पूजा विधि.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 14, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:53 AM IST
Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर इस विधि से करें भोलेनाथ की पूजा, जान लें शुभ संयोग और मुहूर्त
Image Credit: Somvati Amavasya June 2026

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोमवती अमावस्या पर इस विधि से करें भोलेनाथ की पूजा, जान लें शुभ संयोग और मुहूर्त
amavasya 20263 min ago
2
Yamuna cleaning drive3 min ago
3
Govinda7 min ago
4
womens T20 World Cup 202611 min ago
5
FIFA World Cup 202611 min ago