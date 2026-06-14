Somvati Amavasya June 2026 Kab Hai: सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है और जब इस दिन अमावस्या तिथि पड़ जाती है तो इस दिन और तिथि दोनों का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है. अधिकमास की अमावस्या तिथि इस साल 15 जून 2026 को सोमवार के दिन पड़ रही है. तिथि सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या कह जाएगा.
सोमवती अमावस्या महादेव और मां पार्वती की उपासना के लिए समर्पित होता है. यह तिथि पितरों के तर्पण के लिए भी अति शुभ मानी गयी है. आइए इस लेख में जानें कि साल के इस पहले सोमवती अमावस्या पर शुभ मुहूर्त क्या हैं, शिव जी की पूजा विधि क्या है और कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं.
पंचांग के अनुसार, 14 जून 2026 को अमावस्या तिथि की शुरुआत दोपहर 12:19 बजे पर होगी और तिथि का समापन 15 जून को सुबह 08:23 बजे होगा. इस तरह 15 जून को अमावस्या तिथि उदया तिथि के रूप में मान्य होगा.
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 से सुबह 04:43 बजे तक.
प्रातः सन्ध्या- सुबह 04:23 से सुबह 05:23 बजे तक.
अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:41 बजे से दोपहर 03:37 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:19 बजे से शाम 07:39 बजे तक.
सायाह्न सन्ध्या- शाम 07:20 बजे से रात 08:21 बजे तक.
अमृत काल- सुबह 11:28 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक.
निशिता मुहूर्त- बीच रात 12:02, जून 16 बजे से लेकर बीच रात 12:42, जून 16 तक
सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 05:23 बजे से लेकर शाम 07:08 बजे तक.
अमृत सिद्धि योग- सुबह 05:23 बजे से लेकर शाम 07:08 बजे तक.
वैसे तो हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व है लेकिन इस साल अधिकमास की अमावस्या तिथि और अधिक महत्व वाली हो जाती है क्योंकि महादेव के निमित्त इस दिन अमावस्या तिथि पर मिथुन संक्राति भी हो रही है. सूर्य राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में इस दिन प्रवेश करेंगे. इस दिन अति शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. इन शुभ योगों में पूजा पाठ करने फल कई गुना बढ़ जाता है.
सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शिव जी का के ध्यान करें.
पानी में गंगाजल मिलाएं और स्नान कर तन-मन को पवित्र करें.
सूर्योदय होते ही सूर्य देव को जल अर्पित करें.
अब भगवान शिव और मां पार्वती की चौकी सजाएं.
दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें.
अक्षत रोली लगाएं व दूध से बनी चीजों का भोग अर्पित करें.
भगवान से घर में सुख-शांति की प्रार्थना करें.
संभव हो तो सोमवती अमावस्या पर व्रत रखें.
दोपहर के समय पितरों के लिए पिंडदान करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)