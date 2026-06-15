Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या को बाकी सभी अमावस्या में विशेष माना गया है. उस पर इस साल 15 जून 2026, सोमवार को पड़ रही सोमवती अमावस्या के दिन ही ज्येष्ठ अधिकमास भी समाप्त हो रहा है. धर्म-शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखना, पवित्र नदी में स्नान करना, गरीबों को अनाज-कपड़े, धन का दान करना बहुत लाभदायी माना जाता है.
इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की मान्यता है. इससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है. साथ ही सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए विशेष है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन बाल धोने, बाल-नाखून काटने, मांसाहार का सेवन करने जैसी गलती न करें. (संबंधित खबर: 1 नहीं 3 कारणों से खास है साल 2026 की पहली सोमवती अमावस्या, न करें ये अशुभ काम, पीछे पड़ जाएगा दुर्भाग्य)
सोमवती अमावस्या का दिन पितरों के तर्पण के लिए बहुत खास होता है. साथ ही इस दिन व्रत-पूजा की जाती है और पूजा में सोमवती अमावस्या की कथा जरूर पढ़नी चाहिए. यहां पढ़ें सोमवती अमावस्या की व्रत कथा -
पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था. उस परिवार में पति-पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी. वह पुत्री धीरे-धीरे बड़ी होने लगी. उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था. वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी. किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था.
एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे. वो उस कन्या के सेवाभाव से काफी प्रसन्न हुए. कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है.
तब ब्राह्मण दम्पति ने साधु से उपाय पूछा, कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए. साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार-विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है.
यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है. साथ ही इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है. साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती-जाती नहीं है. यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही. अगले दिन कन्या प्रात: काल ही उठ कर सोना धोबिन के घर जाकर, साफ-सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती.
एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि- तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता. बहू ने कहा- मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं. मैं तो देर से उठती हूं. इस पर दोनों सास-बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है.
कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है. जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं?
तब कन्या ने साधु द्बारा कही गई सारी बात बताई. सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था. वह तैयार हो गई. सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे. उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा. सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिन्दूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया. उसे इस बात का पता चल गया. वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर की रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी.
उस दिन सोमवती अमावस्या थी. ब्राह्मण के घर मिले पूए-पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया. ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई. धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा.
इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है. पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है. अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं कि भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी-गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपाड़ी की भंवरी दी जाती है. उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है. सोमवती अमावस्या की कथा समाप्त हुई.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों और समुदायों में सोमवती अमावस्या व्रत की कथा एवं विधि में भिन्नता हो सकती है. इसका उद्देश्य केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का पालन अपनी श्रद्धा और परंपराओं के अनुसार करें.)