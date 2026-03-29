Somwar Upay: सोमवार के दिन भगवान शिव को भूलकर भी ना चढ़ाएं ये चीजें, वरना भोलेबाबा हो सकते हैं क्रोधित!

Somwar Shiv Puja Niyam: सनातन धर्म में सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव को समर्पित माना गया है. कहते हैं कि भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं. यही वजह है कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है. शिव पुराण समेत अन्य कई शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा से जुड़े विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. मान्यता है कि विधि-विधान से शिव की उपासना करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है. चूंकि सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, ऐसे में इस दिन अधिकांश लोग शिव जी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. शास्त्रों को मानें तो सोमवार से दिन भगवान शिव की पूजा में कुछ चीजों का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और उनकी कृपा पाने के लिए क्या करना शुभ होता है.

शिवजी को ना चढ़ाएं केतकी के फूल

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ. तब एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ. ब्रह्मा जी ने उसके छोर को देख लेने का झूठा दावा किया और इस झूठ में केतकी के पुष्प ने उनका साथ दिया. ब्रह्मा जी के इस छल से क्रोधित होकर शिव जी ने केतकी को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का उपयोग नहीं किया जाएगा. ऐसे में सोमवार के दिन भगवान शिव को ये फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं.

शिव पूजा मे तुलसी का प्रयोग है निषेध

वैसे तो अधिकांश धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग निषेध माना गया है. इसके पीछे वजह ये है शिव जी ने जब अत्याचारी जलंधर का वध किया, तब उसकी पत्नी वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान शिव को अपनी पूजा में शामिल न करने का श्राप दिया था. कहते हैं कि श्राप की वजह से ही महादेव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है.

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शिवलिंग पर ना चढ़ाएं सिंदूर, कुमकुम और रोली

सिंदूर और कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक मान गया है. सिंदूर को अक्सर देवियों की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है. शास्त्रों की मान्यता है कि शिवलिंग पुरुष तत्व और वैराग्य का प्रतीक है. इसलिए शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने से बचा जाता है. यही वजह है कि महादेव को हमेशा सफेद चंदन या भस्म ही अर्पित किया जाता है.

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शिवलिंग पर ना चढ़ाएं नारियल का पानी

शिवलिंग पर साबुत नारियल अर्पित करना शुभ हो सकता है, लेकिन नारियल का पानी चढ़ाना निषेध है. ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है. चूंकि शिव जी पर चढ़ाई गई वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसका जल नहीं चढ़ाया जाता.

शिवलिंग पर ना चढ़ाएं खंडित अक्षत

कहते हैं कि भगवान शिव को अक्षत बेहद प्रिय है. लेकिन शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए वे टूटे ना हो. चूंकि, भगवान शिव पूर्ण और अनंत हैं इसलिए उन्हें खंडित अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है. ऐसा में अगर कोई जानबूझ कर ऐसा करता है, तो उसे शुभ प्राप्त नहीं होता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)