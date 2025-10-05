Advertisement
trendingNow12949173
Hindi Newsधर्म

Somwar ke Totke: सोमवार को कर लें शिवलिंग से जुड़ा ये 1 काम, भोलेनाथ चमका देंगे किस्मत

Somwar ke Totke: सोमवार की शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाना, मंत्र जप करना और सच्चे भाव से पूजा करना जीवन के हर क्षेत्र में शुभता लाने वाला उपाय है. आइए जानते हैं सोमवार को किए जाने वाले इस विशेष उपाय के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Somwar ke Totke: सोमवार को कर लें शिवलिंग से जुड़ा ये 1 काम, भोलेनाथ चमका देंगे किस्मत

Somwar ke Upay: हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. खासतौर पर सूर्यास्त के बाद प्रदोषकाल में किया गया शिव पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक संकट, करियर की रुकावट, वैवाहिक जीवन की परेशानी या मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, तो सोमवार की शाम का यह उपाय उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. आइए जानते हैं भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सोमवार को क्या उपाय करना चाहिए.

सोमवार की शाम का विशेष पूजन विधि

सोमवार की शाम स्नान करके साफ-सुथरे हल्के या सफेद वस्त्र धारण करें और श्रद्धा भाव से शिवलिंग के सामने बैठें. सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं. इसके बाद कच्चे दूध, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें. शिवलिंग पर बेलपत्र की तीन पत्तियां, सफेद फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें. अब एकमुखी दीपक में देशी घी डालकर शिवलिंग के पास जलाएं. मान्यता है कि प्रदोषकाल में शिवलिंग के समीप जलाया गया यह दीपक अत्यंत शक्तिशाली उपाय होता है. कहा जाता है कि स्वयं शनिदेव ने भी इसी प्रकार दीपक जलाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सृष्टि का न्यायाधीश बनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्र जप का महत्व

दीपक जलाने के बाद शांत मन से शिवलिंग के सामने बैठकर "ॐ नमः शिवाय" या "ॐ सोमेश्वराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. यह मंत्र जप मन को एकाग्र करता है और साधक की ऊर्जा को शिव के दिव्य स्वरूप से जोड़ता है. मंत्रोच्चार के बाद अपनी मनोकामना और जीवन की समस्याएं भोलेनाथ के सामने सच्चे भाव से प्रकट करें.

क्या होता है लाभ

सोमवार के दिन इस उपाय को करने से नौकरी और करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. व्यापार और आर्थिक जीवन में उन्नति होती है. अटका हुआ धन मिलने और अचानक शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. मानसिक तनाव, भय और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है.

यह भी पढ़ें: आखिर कैसे प्रकट हुआ भगवान शिव का तीसरा नेत्र? जानें पौराणिक कथा

पूजन के बाद का महत्व

पूजा पूर्ण होने के बाद कुछ समय शांत मन से शिवलिंग के पास बैठना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. इससे मन को शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है. यदि अगले दिन किसी रुके हुए काम में प्रगति, धन की प्राप्ति या शुभ समाचार मिले, तो इसे भगवान शिव की कृपा का संकेत समझा जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Somwar ke totke

Trending news

रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
Crime news in Hindi
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
;