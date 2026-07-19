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Somwar Ke Upay: सोमवार को शिवलिंग चढ़ाएं ये 6 सामग्री, जीवन की बाधाएं और मन की चंचलता होगी कम!

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन शिवलिंग पर 6 सामग्रियों को सच्चे मन से अर्पित करें तो जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है और मन की चंचलता धीरे-धीरे कम होने लगता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 19, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:24 PM IST
Somwar Ke Upay: सोमवार को शिवलिंग चढ़ाएं ये 6 सामग्री, जीवन की बाधाएं और मन की चंचलता होगी कम!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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