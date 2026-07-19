/Somwar Ke Upay: सोमवार को शिवलिंग चढ़ाएं ये 6 सामग्री, जीवन की बाधाएं और मन की चंचलता होगी कम!

What to offer on Shivling Monday: सनातन धर्म में सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है. इस दिन जो भी व्यक्ति विधि-विधान से शिवलिंग की उपासना करता है और कुछ विशेष सामग्रियों को शिवलिंग पर अर्पित करता है उस व्यक्ति की सभी परेशानियों का अंत होने लगता है. नियमित रूप से हर सोमवार तो महादेव की उपासना करने से मन शांत होता है और बाधाओं का अंत होता है.
शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा करने का बड़ा महत्व बताया गया है. सोमवार के दिन शिवलिंग पर अगर नियम अनुसार 6 सामग्रियों का दान करें तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं.
सोमवार के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें. ऐसा करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन जलाभिषेक करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मानसिक शांति मिलती है.
इस दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करके भगवान शिव का अभिषेक करें. ऐसा करने से जीवन में पवित्रता और सात्विकता बढ़ती है. परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.
सोमवार के दिन भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित करें तो महादेव अति प्रसन्न होकर कृपा करते हैं. बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें तो पापों का नाश होता है और पुरानी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
सोमवार के दिन शिवलिंग पर सच्चे मन से शहद अर्पित करें. ऐसा करने से वाणी और संबंधों में मधुरता बड़ती है और आर्थिक समस्याएं जल्द ही दूर होने लगती है. जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगता है.
सोमवार के दिन भगवान शिव को धतूरा चढ़ाए. महादेव गले में विष धारण करते हैं ऐसे में विषनाशक औषधि के रूप में उन्हें धतूरा अर्पित करना अति शुभ होता है. शिव जी को धतुरा चढ़ाना अति कल्याणकारी होता है.
सोमवार के दिन सोमवार के दिन सच्चे मन से शिवलिंग पर आक के फूल अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर हो सकती है और मन की चंचलता भी कम हो सकती है. सौभाग्य में वृद्धि होती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)