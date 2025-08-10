Somwar Ke Upay: हरे मूंग और सूखे नारियल का टोटका परेशानियों को करेगा दूर, करें सोमवार के उपाय!

Somwar Ke Upay In Hindi: भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सोमवार का दिन समर्पित है. शिवभक्त सोमवार के दिन अगर महादेव की उपासना करें, सोमवार का व्रत करें तो भोले शंकर की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं. जीवन की हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति का महादेव आशीर्वाद दे सकते हैं, बस आपकी आस्था में गहराई होनी चाहिए. सोमवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो समस्त समस्याओं का अंत हो सकता है. ऐसे में आइए इस कड़ी में सोमवार के उपाय जानें.

सफलता पाने के लिए उपाय

जीवन के हर क्षेत्र में जीत और कामयाबी पाने के लिए सोमवार के दिन एक आसान उपाय करें. बेल पत्रों की माला बनाएं और सच्चे मन से शिवलिंग पर अर्पिक कर दें और जलाभिषेक भी करें.

बिजनेस के लिए उपाय

बिजनेस में लाभ के लिए या बिजनेस संबंधी बड़े निर्णय लेने से पहले अगर सोमवार को चंदन की गंध वाली धूपबत्ती महादेव के मंदिर में जलाएं तो लाभ होगा.

जीवन में खुशियों के लिए उपाय

जीवन में खुशियों के आगमन की मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन शिव मंदिर में भगवान शंकर की विशेष पूजा करें. भगवान को हरे मूंग चढ़ाएं.

लंबी आयु के लिए उपाय

लंबी आयु की प्राप्ति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार के दिन सूखा नारियल लें और भगवान शंकर को अर्पित करें. शिवलिंग के सामने बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें.

वैवाहिक जीवन के लिए उपाय

अगर शादी के रिश्तें में तकरा बढ़ जाए, मन में हमेशा उलझन बनी रहे तो इसके लिए सोमवार के दिन एक उपाय जरूर करें. दही में थोड़ा-सा गुड़ मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें. मानसिक उलझन दूर होगी. भगवान से प्रार्थना करें वैवाहिक जीवन सुखी हो.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

