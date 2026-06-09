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Somwati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर ना करें इन 5 चीजों का दान, नहीं मिलता है पुण्य

Somwati Amavasya 2026 Daan Mistakes: अमावस्या तिथि स्नान-दान करने और पूर्वजों की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ होती है. ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन किन 5 चीजों का दान नहीं करना चाहिए, जानिए.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 09, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:21 PM IST
Somwati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर ना करें इन 5 चीजों का दान, नहीं मिलता है पुण्य

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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