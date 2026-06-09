/Somwati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर ना करें इन 5 चीजों का दान, नहीं मिलता है पुण्य

Somwati Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर कई संयोग बन रहे हैं. ज्योतिषी गणना के अनुसार, इस दिन सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसलिए इसे वृषभ संक्रांति कहा जा रहा है. इसके अलावा इस दिन ज्येष्ठ अधिक मास का समापन भी हो रहा है. ज्येष्ठ अमावस्या पर वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है, जिसके स्वामी सूर्य देव माने गए हैं.
वृद्धि योग योग स्नान और दान कर्म के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. इसके साथ ही, इस दिन स्वार्थसिद्धि और अमृत सिद्धि योग का खास संयोग भी बना रहेगा. मान्यता है कि अमावस्या के दिन दान करने से ग्रहों की पीड़ा कम होती है. इसके अवावा जीवन की नकारात्मकता दूर होती है. ऐसे में आइए, जानते हैं कि सोमवती अमावस्याय पर किन 5 चीजों का दान नहीं करना चाहिए.
वृद्धि योग- 15 जून को सूर्योदय से लेकर 16 जून को देर रात 12 बजकर 35 मिनट तक
सर्वार्थसिद्धि योग- सुबह 5 बजकर 54 मिनट से शाम 7 बजकर 8 मिनट तक
अमृत सिद्धि योग- सुबह 5 बजकर 54 मिनट से शाम 7 बजकर 08 मिनट तक
फटे या पुराने वस्त्र- अमावस्या के दिन वस्त्र दान करना शुभ माना गया है लेकिन इस दिन फटे या पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए. शास्त्रों के मुताबिक, ऐसा करने से दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता.
बेकार अनाज- सोमवती अमावस्या के दिन अनाज का दान करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में इस दिन अनाज का दान करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए वह शुद्ध और उपयोग करने लायक हो. अमावस्या के दिन अनुपयोगी चीजों का दान करना अच्छा नहीं होता.
नमक- अमावस्या तिथि पर नमक का दान करना अशुभ माना गया है. इस दिन नमक का दान करने से घर में दरिद्रता का वास होता है.
लोहा- सोमवती अमावस्या पर लोहे का दान करने से बचना चाहिए. इसके अलावा इस दिन सरसों तेल का दान ना करें. इस दिन सरसों तेल का इस्तेमाल पूजा-पाठ में किया जा सकता है.
फटे या पुराने जूते- कई लोग फटे-पुराने जूते को अमावस्या के दिन बिना सोचे-समझे दान कर देते हैं. शास्त्रों के मुताबिक, इस दिन फटे-पुरान जूते दान करने से शनि का अशुभ प्रभाव झेलना पड़ सकता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)