Gem Astrology: चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा धन, मां लक्ष्मी रहेंगी प्रसन्न, धारण कर लें ये रत्न

Sphatik Gemstone for Money: रत्न शास्त्र में अनेक ऐसे रत्न बताए गए हैं जिन्हें धारण करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण रत्न है स्फटिक, जिसे धारण करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और जीवन में धन-धान्य की वृद्धि होती है.ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि इस स्फटिक रत्न को धारण करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं. इसलिए ज्योतिर्विद आर्थिक तंगी के छुटकारा पाने के लिए इस रत्न को धारण करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रत्नों में स्फटिक का क्या महत्व है और इस रत्न को धारण के फायदे क्या हैं, साथ ही इसे धारण करने की सही विधि और नियम क्या हैं.
स्फटिक रत्न का महत्व
स्फटिक एक पारदर्शी और रंगहीन पत्थर है. मान्यता है कि स्वयं मां लक्ष्मी इसे अपने कंठ में धारण करती हैं, इसलिए इसे कंठ हार भी कहा जाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, इस रत्न को पहनने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
स्फटिक पहनने के लाभ
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्फटिक की माला धारण करने से आर्थिक सफलता मिलती है और धन का अभाव नहीं रहता. यह रत्न परिवार में चल रहे विवादों को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है. तिजोरी में स्फटिक माला रखने से संपत्ति और आमदनी में वृद्धि होती है, विशेषकर यदि तिजोरी दक्षिण दिशा में रखी जाए. इसके अलावा इस रत्न को धारण करने से जीवन में सुख-सुविधाओं और उन्नति के अवसर बढ़ते हैं।
स्फटिक धारण करने का शुभ समय
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, बुधवार या शुक्रवार के दिन स्फटिक रत्न धारण करना सबसे उत्तम माना जाता है. इस दिन इसे पहनने से अटके हुए कार्य पूरे होते हैं, नौकरी में तरक्की मिलती है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं. इसे गले की माला या अंगूठी के रूप में धारण किया जा सकता है.
स्फटिक धारण की विधि
रत्न शास्त्र के अनुसार, स्फटिक रत्न को गंगाजल से शुद्ध करें. इसे मां लक्ष्मी के सामने रखें. "ॐ श्री लक्ष्म्यै नमः" मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करें. इसके बाद इसे गले या हाथ में धारण कर लें.
