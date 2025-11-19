श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर जहां कछुए के रूप में पूजे जाते हैं श्रीहरि, पितरों के तर्पण के लिए है पवित्र स्थान!

Sri Kurmanatha Swamy Mandir: हिंदू धर्म में विष्णु जी को संसार का पालनहार माना जाता है. वहीं मानव कल्याण या सृष्टि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं. मत्स्य से लेकर नरसिंह, राम कृष्ण उनके ही अवतार हैं जिनकी भक्त श्रद्धापूर्वक पूरा करते है. आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जो भगवान के एक अवतार को समर्पित है. इस मंदिर में भगवान विष्णु के कछुए रूप के अवतार कूर्म स्वरूप की पूजा की जाती है. यहां भगवान विष्णु के इस अवतार के दर्शन करने दूर-दूर से भक्त आते हैं

मंदिर दर्शन से सभी कार्यों की होती है पूर्ति

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पास श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर है जो समुद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह देश का पहला मंदिर है जहां पर विष्णु जी के कछुए के अवतार को पूजा जाता है. कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है. पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था. श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में विष्णु जी और मां लक्ष्मी के साथ बड़े से कछुए की एक प्रतिमा भी स्थापित है. भगवान कूर्म की पूजा-अर्चना हर दिन इस मंदिर में विधि विधान से पुजारी करते हैं. भक्तों की मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां दर्शन करने से सभी कार्य की पूर्ति होती है. हिंदू धर्म और फेंगशुई दोनों में भी कछुए एक शुभ प्रतीक माना जाता है. कछुए को सुख-समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है.

श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर मोक्ष धाम

भगवान कूर्म के इस मंदिर के भीतर के एक सुरंग को बहुत रहस्यमय माना जाता है. सुरंग को लेकर कहा जाता है कि ये सीधा काशी और गया को निकलता है. ऐसे में पितरों के तर्पण के लिए भी श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर को अति महत्वपूर्ण माना जाता है. जो भी भक्त बिहार के गया या काशी में जाकर पितरों का पिंड दान नहीं कर सकते हैं वे श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर जाकर पितरों का विधि विधान से तर्पण कर सकते हैं. इसे मोक्ष धाम के रूप में भी जाना जाता है. श्री कुर्मनाथ स्वामी की जमीन पर रामानुजाचार्य, संत रामानुज, शंकराचार्य, और चैतन्य महाप्रभु जैसे महासंतों के पैर पड़े हैं.

श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर की बनावट

श्री कुर्मनाथ स्वामी मंदिर की बनावट के बारे में आइए जानें. मंदिर में 201 स्तंभ हैं और इन संतंभों पर कई अलग अलग भाषाओं में शिलालेख लिखे हैं. यहां के दीवारों पर मुगल शासन के साथ ही अजंता एलोरा की झलक भी दर्शायी गई है. मंदिर के भीतर एक बाड़ा है जहां पर आज भी 100 तरह की प्रजातियों के कछुओं का पालन पोषण किया जाता है. दूर-दूर से लोग यहां कछुओं के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

समुद्र मंथन और कूर्म अवतार

धार्मिक दृष्टिकोण है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान एक विशाल कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया. मंदारांचल पर्वत को मथनी के रूप में उपयोग में लाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया. मंदराचल पर्वत को स्थिरता देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत को उनके ऊपर रखा गया. इसके बाद समुद्र मंथन किया गया.

