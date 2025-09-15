Mantra Jaap Upay: एनर्जी बूस्टर हैं ये 5 चमत्कारी मंत्र, जिनके जाप से दिन होगा सफल और मन रहेगा शांत!

Mantra Jaap Ke Upay In Hindi: विष्णु जी से लेकर मां लक्ष्मी और महादेव के विशेष मंत्रों के जाप के साथ अगर दिन शुरू करते हैं तो इसके शुभ और सकारात्मक परिणाम कुछ ही समय में दिखाई दे सकते हैं. मानसिक शांति से लेकर सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए आइए उन मंत्रों और उनके प्रभाव तो विस्तार से जानें.

ओम मंत्र का जाप

हिंदू धर्म में ओम मंत्र का बहुत महत्व बताया गया है. यह सर्वशक्तिमान और चमत्कारी मंत्र है जिसका उच्चारण सुबह सुबह करने से जीवन की समस्याएं दूर होती है और स्वास्थ्य के लिए भी ओम मंत्र का जाप लाभकारी माना गया है.

महामृत्युंजय मंत्र का जाप

भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर सुबह करने से अकाल मृत्यु का भय और खतरा दूर होता है. महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावी और चमत्कारी माना गया जिसके जाप से महादेव की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है.

महामृत्युंजय मंत्र

"ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |"

"उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||"

विष्णु जी का मंत्र का जाप

हर सुबह उठते ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करने से सभी कार्य सफल होते हैं और घोर विपत्ति भी दूर होती है.

विष्णु जी का मंत्र

"ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय।।"

"ॐ श्री विष्णवे च विह्महे वासुदेवाय धीमहि।"

"तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।।"

लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी धन और भौतिक सुख की देवी मानी गई हैं. हर दिन सुबह के समय लक्ष्मी जी पूजाकर विशेष मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और कर्ज का बोझ खत्म होता है.

लक्ष्मी जी का मंत्र-

"ऊँ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये"

"धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा:।"

गायत्री मंत्र का जाप

हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का जाप करना अति शुभ और लाभकारी माना गया है. सुबह सवेरे गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मिक शांति तो प्राप्त होती है लेकिन इसके साथ ही जीवन की समस्या भी दूर होती है. परिवारिक सुख, शांति बनी रहती है.

गायत्री मंत्र- "ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।।"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

