Mantra Jaap Upay: एनर्जी बूस्टर हैं ये 5 चमत्कारी मंत्र, जिनके जाप से दिन होगा सफल और मन रहेगा शांत!
Advertisement
trendingNow12923677
Hindi Newsधर्म

Mantra Jaap Upay: एनर्जी बूस्टर हैं ये 5 चमत्कारी मंत्र, जिनके जाप से दिन होगा सफल और मन रहेगा शांत!

Morning Mantra Jaap Upay: ये 5 चमत्कारी मंत्र एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं जिनके जाप से पूरा दिन सफल रहता है और मानसिक रूप से शांति की प्राप्ति होती है. आइए जानें वे प्रभावशाली मंत्र कौन से हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Morning Mantra Jaap Upay:
Morning Mantra Jaap Upay:

Mantra Jaap Ke Upay In Hindi: विष्णु जी से लेकर मां लक्ष्मी और महादेव के विशेष मंत्रों के जाप के साथ अगर दिन शुरू करते हैं तो इसके शुभ और सकारात्मक परिणाम कुछ ही समय में दिखाई दे सकते हैं. मानसिक शांति से लेकर सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए आइए उन मंत्रों और उनके प्रभाव तो विस्तार से जानें.

ओम मंत्र का जाप
हिंदू धर्म में ओम मंत्र का बहुत महत्व बताया गया है. यह सर्वशक्तिमान और चमत्कारी मंत्र है जिसका उच्चारण सुबह सुबह करने से जीवन की समस्याएं दूर होती है और स्वास्थ्य के लिए भी ओम मंत्र का जाप लाभकारी माना गया है.

महामृत्युंजय मंत्र का जाप
भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर सुबह करने से अकाल मृत्यु का भय और खतरा दूर होता है. महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावी और चमत्कारी माना गया जिसके जाप से महादेव की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है. 
महामृत्युंजय मंत्र 
"ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |"
"उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||"

Add Zee News as a Preferred Source

विष्णु जी का मंत्र का जाप
हर सुबह उठते ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करने से सभी कार्य सफल होते हैं और घोर विपत्ति भी दूर होती है. 
विष्णु जी का मंत्र
"ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय।।"
"ॐ श्री विष्णवे च विह्महे वासुदेवाय धीमहि।"
"तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।।"

लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप
हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी धन और भौतिक सुख की देवी मानी गई हैं. हर दिन सुबह के समय लक्ष्मी जी पूजाकर विशेष मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और कर्ज का बोझ खत्म होता है. 
लक्ष्मी जी का मंत्र- 
"ऊँ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये"
"धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा:।"

गायत्री मंत्र का जाप
हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का जाप करना अति शुभ और लाभकारी माना गया है. सुबह सवेरे गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मिक शांति तो प्राप्त होती है लेकिन इसके साथ ही जीवन की समस्या भी दूर होती है. परिवारिक सुख, शांति बनी रहती है. 
गायत्री मंत्र- "ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।।"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

और पढ़ें- स्पष्ट केतु का पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद में गोचर, इन 3 राशि वालों को मालामाल करेगा छाया ग्रह, अकूत संपत्ति पाएंगे जातक

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Mantra Jaap

Trending news

श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
;