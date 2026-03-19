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Hindi Newsधर्मShaktipeeth: मैहर का अनसुलझा रहस्य, बंद कपाटों में कौन करता है मां की आरती? जानें इस शक्तिपीठ की कहानी

Shaktipeeth: मैहर का अनसुलझा रहस्य, बंद कपाटों में कौन करता है मां की आरती? जानें इस शक्तिपीठ की कहानी

Maihar Shaktipeeth Secrets: त्रिकूट पर्वत पर स्थित मैहर शक्तिपीठ मां सती के हार गिरने की पौराणिक कथा और अमर योद्धा आल्हा की अदृश्य भक्ति के लिए प्रसिद्ध है. यहां आज भी बंद कपाटों के पीछे गूंजती घंटियां और ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली रहस्यमयी पहली पूजा भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बनी हुई है. आइए जानते हैं मैहर शक्तिपीठ से जुड़े कुख खास रहस्य.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:01 PM IST
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Shaktipeeth: मैहर का अनसुलझा रहस्य, बंद कपाटों में कौन करता है मां की आरती? जानें इस शक्तिपीठ की कहानी

Maihar Shaktipeeth: भारत की पवित्र धरती पौराणिक काल से आस्था और अध्यात्म का केंद्र रही है. हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के छोर तक, यहां ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनसे जुड़े रहस्य लोगों को सोचने पर विवश कर देते हैं. इन्हीं में से एक दिव्य स्थान है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर देवी धाम. त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा का यह मंदिर न सिर्फ एक प्रमुख शक्तिपीठ है, बल्कि अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है. नवरात्रि के दौरान माता के इस दिव्य तीर्थ स्थल पर हर साल भक्तों का तांता लगा रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं मैहर शक्तिपीठ से जुड़े खास रहस्य. इसका 2 लाइन में समरी दें

कैसे हुई इस शक्तिपीठ की उत्पत्ति

धार्मिक पुराणों के अनुसार, जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब विष्णु जी के चक्र से सती के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे। मान्यता है कि इस पर्वत पर माता सती के गले का हार गिरा था. 'मां का हार' होने के कारण ही इस स्थान का नाम कालांतर में 'मैहर' पड़ा.

आधी रात से जुड़ा क्या है रहस्य

मैहर मंदिर के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जो सदियों बाद भी अनसुलझा है. शाम की आरती के बाद जब मंदिर के भारी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ऊंचे पर्वत पर सन्नाटा पसर जाता है, तब भी मंदिर के भीतर से घंटियों और शंख की स्पष्ट ध्वनियां सुनाई देती हैं. मान्यताओं के अनुसार, मां के अनन्य भक्त और महान योद्धा 'आल्हा' आज भी अदृश्य रूप में यहां आते हैं. सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलते हैं, तो वे यह देखकर दंग रह जाते हैं कि माता की प्रतिमा पर ताजे फूल चढ़े हुए हैं और जल अर्पित किया जा चुका है. श्रद्धालु मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मां शारदा की पहली पूजा आज भी आल्हा ही करते हैं.

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कौन थे वीर आल्हा और ऊदल?

बुंदेलखंड के इतिहास में आल्हा और ऊदल का नाम पराक्रम के लिए जाना जाता है. ये दोनों भाई मां शारदा के इतने बड़े उपासक थे कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने आल्हा को अमरत्व का वरदान दिया था. इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक के विरुद्ध युद्ध में अद्भुत साहस का परिचय दिया था. युद्ध के बाद गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में आकर आल्हा ने सन्यास धारण कर लिया और अपना जीवन मां की सेवा में समर्पित कर दिया. यही वजह है कि आज भी मंदिर परिसर में आल्हा की विशाल तलवार और खड़ाऊं सुरक्षित रखे गए हैं.

यह भी पढ़ें: वास्तु अनुसार इस दिशा में लगाएं मां दुर्गा की तस्वीर, घर में आएगी सुख-समृद्धि

भक्त कैसे पहुंचते हैं मैहर शक्तिपीठ

समुद्र तल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. हालांकि अब यहां रोपवे (उड़नखटोला) की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन चैत्र नवरात्र के दौरान भक्त पैदल चढ़कर माता के जयकारे लगाते हुए ऊपर पहुंचते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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