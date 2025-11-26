Subrahmanya Sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी पर चाहिए महादेव की कृपा? तो शिवलिंग पर अर्पित करें ये सामग्री, मन होगा शांत!

Subrahmanya Sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी पर्व भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है. इस दिन भगवान कार्तिकेय के निमित्त व्रत और विधिपूर्वक पूजा आदि करने का विधान है. सुब्रह्मण्य षष्ठी मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तिथि पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. दक्षिण भारत में इस पर्व को लेकर भक्तों में काभी उत्साह से मनाया है. सुब्रह्मण्य षष्ठी से लेकर स्कंद षष्ठी या मुरुगन षष्ठी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है.

स्कंद षष्ठी पर्व

शिव जी, पार्वती माता और कार्तिकेय भगवान का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है. जिससे साधक को मानसिक शांति, संतान को सुख और परिवार के लिए समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है. इस साल 26 नवंबर को स्कंद षष्ठी पर्व है और इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा करने व कुछ सामग्री अर्पित कर उनकी कृपा पा सकते हैं. साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें (Offer These Items To The Shivling)

सुब्रह्मण्य षष्ठी पर्व पर गाय का शुद्ध कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें. इससे मानसिक शांत मिलेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

सुब्रह्मण्य षष्ठी पर्व पर सच्चे मन से शिवलिंग पर दही चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है और धन बड़ता है.

सुब्रह्मण्य षष्ठी पर्व पर अगर शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं तो भाग्य चमकता है.

सुब्रह्मण्य षष्ठी पर्व पर बेल पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है.

सुब्रह्मण्य षष्ठी पर शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.मां लक्ष्मी का घर में वास होता है.

सुब्रह्मण्य षष्ठी पर शिवलिंग पर काले तिल को अर्पित करने से शनि दोष का प्रभाव कम पड़ने लगता है. धन की कमी नहीं होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- ​Skand Shashthi 2025: कल 26 दिसंबर को रखा जाएगा चंपा षष्ठी व्रत, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Pradosh Vrat 2025: कब है दिसंबर में भौम प्रदोष व्रत? नोट करें शुभ मुहूर्त और महादेव की पूजा विधि