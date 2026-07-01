Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /कन्याकुमारी के पास बसा है वो जादुई मंदिर, जिसे देखने आज भी हर रात आते हैं देवराज इंद्र!

कन्याकुमारी के पास बसा है वो जादुई मंदिर, जिसे देखने आज भी हर रात आते हैं देवराज इंद्र!

तमिलनाडु का ये अनोखा मंदिर चोल, चेर और पांड्य राजाओं के गजब के वास्तुकला का प्रतीक है, जहां एक ही मूर्ति में त्रिदेव पूजे जाते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jul 01, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:16 AM IST
कन्याकुमारी के पास बसा है वो जादुई मंदिर, जिसे देखने आज भी हर रात आते हैं देवराज इंद्र!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BA कोर्स में बड़ा बदलाव, अब इन नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मिलेगा एडमिशन
Delhi news25 min ago
2
Fuel price26 min ago
3
Samsung27 min ago
4
Bosco martis31 min ago
5
India glass bridge34 min ago