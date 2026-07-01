/कन्याकुमारी के पास बसा है वो जादुई मंदिर, जिसे देखने आज भी हर रात आते हैं देवराज इंद्र!

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक बेहद अनोखा मंदिर है. इसका नाम सुचिन्द्रम थानुमलयन मंदिर है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहां की मुख्य मूर्ति है. आमतौर पर मंदिरों में किसी एक भगवान की पूजा होती है. लेकिन यहां एक ही मूर्ति में तीन महाशक्तियों का वास है.
इस पवित्र शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाए हुए हैं. थानुमलयन नाम में ही इसका राज छुपा है. थानू का मतलब शिव, मल का मतलब विष्णु और अयन का मतलब ब्रह्मा होता है. तीनों देवों का एक साथ होना इस मंदिर को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है.
इस मंदिर को बनाने में इतिहास के तीन बड़े राजवंशों का हाथ रहा है. इसे चोल, चेर और पांड्य राजाओं ने मिलकर पूरा किया था. यही वजह है कि जब आप इस मंदिर को देखेंगे, तो इसमें आपको केरल और तमिलनाडु दोनों जगहों की कला का एक सुंदर मिश्रण दिखाई देगा.
राजाओं के बाद 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजाओं ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई और इसे नया रूप दिया. मंदिर के जिन संगीतमय खंभों की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उन्हें किसी जोड़-तोड़ से नहीं बनाया गया है.
कारीगरों ने एक ही विशाल पत्थर को तराश कर इन खंभों को खड़ा किया था, जो प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है. इसके अलावा, मंदिर के पास अपने तीन विशाल और सुंदर रथ हैं, जो त्योहारों के समय निकाले जाते हैं.
इस पवित्र परिसर में एक बड़ा और बेहद खूबसूरत तालाब भी है, जिसे पुष्करणी कहा जाता है. इस तालाब के पानी को आज भी बहुत साफ-सुथरा और पवित्र रखा जाता है. ये मंदिर हिंदू धर्म के दो बड़े संप्रदायों, शैव और वैष्णव को एक धागे में पिरोने का काम करता है.
दोनों ही विचारों के लोग यहां पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं. चूंकि ये जगह कन्याकुमारी के बेहद पास है, इसलिए यहां साल भर देश-विदेश से भक्तों और घूमने आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है.
इस चमत्कारी मंदिर का इतिहास और इसकी पौराणिक कथाएं बहुत पुरानी हैं. इस मंदिर की प्रामाणिक जानकारी हमें स्कंद पुराण जैसे प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलती है. इसके अलावा स्थानीय इतिहास की किताबों और मंदिर के पुराने अभिलेखों में भी इसके अनसुलझे रहस्यों का जिक्र है.
मान्यताओं के अनुसार, देवराज इंद्र को एक श्राप मिला था. उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र इसी स्थान पर आए थे. उन्होंने यहां घोर तपस्या की थी. आज भी माना जाता है कि इंद्र हर रात यहां आते हैं. वे खुद अदृश्य रूप से भगवान की रात की पूजा करते हैं.
मंदिर के परिसर में एक और बेहद विशाल और भव्य मूर्ति है. ये मूर्ति संकटमोचन हनुमान जी की है. इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 18 फीट है. इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. ये पूरी मूर्ति सिर्फ एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है.
इतिहासकार बताते हैं कि टीपू सुल्तान के आक्रमण के समय इस मूर्ति को जमीन में छुपा दिया गया था. कई सालों बाद साल 1930 में इसे दोबारा खोजा गया. इसके बाद इसे मंदिर में सम्मान सहित स्थापित किया गया. हनुमान जी की ये मूर्ती भक्तों के बीच गहरी आस्था का केंद्र है.
सुचिन्द्रम थानुमलयन मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है. यह हमारे देश की प्राचीन वास्तुकला और संस्कृति का बेजोड़ खजाना है. यहां की हर दीवार और हर मूर्ति कोई न कोई कहानी कहती है. त्रिदेवों की ये पूजा और चमत्कारी खंभे आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं.
इतिहास और आस्था का ये संगम बेहद खूबसूरत है. अगर आप कभी तमिलनाडु जाएं, तो इस रहस्यमयी और पवित्र मंदिर के दर्शन जरूर करें. यहां आकर मन को एक असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)